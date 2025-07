Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 22h30 tối 13/7, hiện trường vụ tai nạn ô tô tông hai xe máy rơi xuống sông trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, rất đông người dân vẫn đang có mặt để theo dõi lực lượng tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mất tích. Có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, ông Vương Hồng Thái - chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An - cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân tự vệ tới để cứu hộ, cứu nạn. Do hiện trường tai nạn ban đầu có nhiều người bị thương nên chưa xác định được chính xác số người mất tích.

Cụ thể, khoảng 16h30 chiều 13/7, tại km32+100 quốc lộ 46A đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do anh Trần Hữu Ba - 37 tuổi, ngụ xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ) nay là xã Vạn An điều khiển chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An.