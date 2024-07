Mới đây nhất, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyên là một trong những người hoạt động lừa đảo từ thiện tích cực nhất.