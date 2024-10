Cụ thể, xe tải mang biển kiểm soát 77H-025.17 do ông Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1990, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển chở dăm đi từ hướng Phú Yên về Quy Nhơn, khi đang chạy đến vòng xoay trên đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, xe bị lật nghiêng sang phải.

Phòng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ. Do lớp dăm tràn xuống đường quá nhiều nên lực lượng công an phải cào hết số dăm mới tìm kiếm được các nạn nhân.

Do lớp dăm tràn xuống đường quá nhiều nên lực lượng công an phải cào hết số dăm mới tìm kiếm được các nạn nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, những người chứng kiến cho biết trên xe máy có 3 người (cậu cháu trong 1 gia đình), bị thùng xe tải đè chết thương tâm.

Các nạn nhân gồm: T.N.N (sinh năm 2015, phường Quang Trung), P.B.G.B (sinh năm 2015, phường Nhơn Phú) và một người tên P. (chưa rõ họ tên). Cả 3 nạn nhân đều không qua khỏi.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nằm chắn giữa đường, toàn bộ dăm gỗ trên xe đổ tràn xuống lòng đường và khu vực vỉa hè gần đó. Phần đầu xe tải bị hư hỏng. Chiếc xe máy bị đè bẹp và hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đây là vụ việc hết sức bất ngờ và đau lòng. "Cái khó là tuyến quốc lộ 1D có nhiều xe tải, xe container, xe khách đi qua giữa lòng TP Quy Nhơn nên nếu không cẩn thận thì tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lực lượng chức năng đang tìm hiểu, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tìm phương án thích hợp, có thể điều chỉnh khung giờ cho các xe qua lại trên quốc lộ 1D đoạn qua giữa lòng thành phố để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Tuấn cho biết thêm.