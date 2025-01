Đối tượng Đỗ Văn Lưu là nghi phạm ra tay sát hại mẹ đẻ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết ở Quảng Ninh. Đỗ Văn Lưu là người con thứ 6 trong 8 người con của bà Đ.T.C.

Theo báo Người Lao Động, ngày 30-1 (tức Mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), lãnh đạo UBND xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ trọng án khiến 2 mẹ con trong 1 gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 7 giờ ngày 30-1 khi anh Đ.V.T.A. (SN 1954, trú tại thôn 9, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) sang nhà mẹ đẻ ở cùng thôn 9, chơi Tết.

Tại đây, giữa anh Đ.V.T.A. và em trai Đỗ Văn Lưu bỗng nảy sinh mâu thuẫn. Ngay sau đó, Lưu đã dùng dao đâm chết anh trai. Thấy vậy, bà Đ.T.C. (SN 1933, mẹ của Lưu và Đ.V.T.A.) vội hô hoán, can ngăn thì cũng bị Lưu đâm chết.

Đối tượng Đỗ Văn Lưu tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, người dân xung quanh chạy đến, vào bên trong nhà bà Đ.T.C. thì phát hiện bà C. đã chết. Đồng thời người dân đưa ông X.A đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng, người đàn ông này đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Quảng Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nghi phạm là Đỗ Văn Lưu, con trai bà C., đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nguyên nhân ban đầu xác định là do bột phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình.

Công an thị xã Quảng Yên sau đó đã huy động tối đa lực lượng, truy tìm nghi phạm. Đến 9 giờ 05 cùng ngày, công an đã tìm được Đỗ Văn Lưu đang lẩn trốn tại phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên.

Theo cơ quan công an, Lưu chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc diện quản lý về ma túy, hình sự, không bị tâm thần, ngáo đá.

Hiện, công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

