Hà Nội chính thức tăng giá nước sạch từ tháng 7/2023

Theo đó từ ngày 1/7, giá bán lẻ nước sạch cho hộ dân cư ở Hà Nội là 7.500 đồng/m3 cho 10m3 nước đầu tiên sử dụng. Từ 10m3 đến 20m3, giá bán là 8.800 đồng/m3 và tăng dần ở các mốc 20-30m3, trên 30m3.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn.

Cũng tại quyết định trên, Hà Nội phê duyệt giá bán buôn nước sạch sinh hoạt của các đơn vị cấp nước trên địa bàn.

Thành phố cũng quy định giá bán nước sạch cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phục vụ mục đích công và hoạt động sản xuất vật chất dao động 12.000-15.000 đồng/m3. Riêng với cơ sở kinh doanh dịch vụ, mức giá mới cho một m3 nước là 27.000 đồng.

UBND Hà Nội giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong phương án giá theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị cấp nước cần thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội sau khi được điều chỉnh - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, số liệu về kết quả tính toán trong phương án giá theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn về đối tượng sử dụng nước đảm bảo đúng quy định.

Gần 10 năm qua, TP Hà Nội không tăng giá nước sạch, Sở Tài chính Hà Nội cho biết nếu không điều chỉnh giá sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các nhà máy nước mới, ảnh hưởng tới các dự án cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước đang vận hành theo quy hoạch cấp nước.

Các nhà máy nước ngầm (được xây dựng từ lâu, đã hết hoặc gần hết khấu hao) hiện đang phải giảm dần sản lượng theo quy hoạch; các nhà máy nước mặt đang vận hành hiện do được đầu tư theo công nghệ mới, chi phí khấu hao, chi phí tài chính còn cao nên với giá nước không được điều chỉnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong thanh toán các chi phí khai thác, vận hành cũng như khó khăn khi đàm phán huy động vốn để mở rộng, nâng công suất.