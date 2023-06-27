Giá nước sạch ở Hà Nội dự kiến tăng mạnh từ tháng 7/2023, tiếp tục tăng vào 2024

Đời sống 27/06/2023 15:51

Với mức tăng này, quy chiếu nhu cầu tiêu dùng nước sạch thực tế tại các hộ dân ở nội thành Hà Nội (khoảng 10 - 16m³/hộ/tháng), số tiền người dân sẽ phải trả thêm tăng từ 15.000 - 26.000 đồng/tháng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Sở Tài chính Hà Nội vừa gửi UBND TP Hà Nội tờ trình phương án dự kiến sẽ tăng giá nước sinh hoạt tại Thủ đô từ ngày 1/7/2023; đến ngày 1/1/2024, giá nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng.

Giá nước sạch ở Hà Nội dự kiến tăng mạnh từ tháng 7/2023, tiếp tục tăng vào 2024 - Ảnh 1
Bảng giá nước sạch dự kiến tăng từ 1/7 ở TP Hà Nội - Ảnh: Báo Giao Thông

Với mức tăng trên, quy chiếu nhu cầu tiêu dùng nước sạch thực tế tại các hộ dân ở nội thành Hà Nội (khoảng 10 - 16m³/hộ/tháng), số tiền người dân sẽ phải trả thêm tăng từ 15.000 - 26.000 đồng/tháng.

Ở khu vực nông thôn (6 - 8m³/hộ/tháng), số tiền phải chi thêm 10.000 - 13.000 đồng/tháng/hộ.

Theo UBND TP Hà Nội, phương án điều chỉnh giá nước mới cơ bản không tác động nhiều đến đời sống và thu nhập của người dân.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, Sở Tài chính Hà Nội nêu rõ: "Mức tăng giá nước sạch ở Hà Nội thiết kế theo lộ trình hai đợt, cơ bản không tác động đến thu nhập của người dân, đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt vì tiền nước chỉ chiếm 0,72% tổng thu nhập và chi tiêu mỗi tháng của một hộ gia đình tại khu vực thành thị".

Giá nước sạch sinh hoạt đề xuất điều chỉnh của Hà Nội tương đương hoặc thấp hơn so với các tỉnh, thành khác. Tiền phải chi trả cho 10m3 nước đầu tiên của Hà Nội là 75.000 đồng/hộ, Bình Dương 101.500 đồng/hộ, Quảng Ninh là 81.000 đồng/hộ, Điện Biên là 80.000 đồng/hộ…

Giá nước sạch ở Hà Nội dự kiến tăng mạnh từ tháng 7/2023, tiếp tục tăng vào 2024 - Ảnh 2
Người dân một khu chung cư ở Hà Nội chờ đợi lấy nước sạch trong một lần mất nước - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Lý giải nguyên nhân điều chỉnh tăng giá nước sạch sinh hoạt, Sở Tài chính Hà Nội cho hay, nhu cầu sử dụng nước sạch tại Hà Nội ngày một tăng do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, dân số tăng cơ học, đời sống của người dân càng được nâng cao thì yêu cầu về sản lượng và chất lượng nước sạch ngày càng cao, trong khi nguồn nước ngầm suy giảm và có dấu hiệu ô nhiễm, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách rất hạn chế.

So với thời điểm trước đây, cơ cấu nguồn nước mặt tăng lên, khai thác nguồn nước ngầm giảm. Khi thay nguồn nước mặt để bổ sung nguồn cấp cho các đơn vị và dần thay thế các giếng ngầm không bảo đảm chất lượng sẽ dẫn đến giá thành sản xuất và lưu thông nước sạch tăng do chi phí sản xuất nước mặt cao hơn chi phí sản xuất nước ngầm.

Chi phí cấu thành giá nước sạch như tiền lương, nhân công... tăng dẫn đến phải tăng giá nước sạch ở Hà Nội.

Ngoài ra, giá nước sạch được điều chỉnh sẽ tạo sự tự chủ về tài chính cho doanh nghiệp cấp nước, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước cho nhân dân Thủ đô…

Việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt ở Hà Nội dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2023. Như vậy, nếu được thông qua, giá nước sạch ở Hà Nội sẽ tăng mạnh từ tháng 7/2023.

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