Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'?

Đời sống 19/06/2023 15:35

'Bách diệp liên viền hồng' là cái tên kiêu sa được đặt cho loại sen đột biến này.

Tháng 6 là khi mùa sen bắt đầu bung nở rực rỡ. Các chợ hoa đã bắt đầu ngát hương sen với nhiều loại, nhiều màu sắc khác nhau.

Nhưng mùa sen năm nay đặc biệt hơn các mùa trước. Bên cạnh các loại sen như sen hồng, sen trắng thì hoa sen đột biến cũng được nhiều người mua yêu thích, thậm chí nhiều người săn lùng bằng mọi giá.

Tại chợ hoa Quảng An (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội), chỉ có 2 cửa hàng bán loại hoa sen đột biến cánh trắng viền hồng, hay còn được gọi là 'bách diệp liên viền hồng'. Các tiểu thương cũng phải tranh giành nhau để mua loại sen đặc biệt này.

Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'? - Ảnh 1
Sen đột biến cực 'hot' trên thị trường hoa, còn được gọi bằng cái tên kiêu sa 'bách diệp liên viền hồng'.

Một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết, dù chưa vào vụ chính nhưng loại hoa này vô cùng “hot” và được bán với giá khoảng 10.000 – 20.000 đồng/bông.

Thời điểm này sen đột biến còn ít, chỉ có vài nơi bán và cũng chỉ có 1 - 2 màu. Vào chính vụ, khoảng tháng 7 âm lịch loại hoa này mới sẵn.

Chủ một địa chỉ chuyên bán hoa sen đột biến tại Hà Nội cho biết, thông thường khách sẽ mua từ 20 - 30 bông/lần vì hoa này đẹp và rất thơm, khách thích cắm một lúc mấy chục bông ngắm cho đã.

Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'? - Ảnh 2
Vẻ đẹp của loài hoa này vô cùng thanh khiết và dịu dàng.

Không chỉ khan hiếm tại chợ hoa, loại sen này còn 'cháy hàng' ngay trên 'chợ mạng'. Nếu đăng bán lên Facebook chỉ vài tiếng là hết sạch, khách vẫn liên tục gọi điện hỏi nhưng không còn hoa để bán.

Một vị khách chia sẻ, chị phải đặt mua 30 bông bách diệp liên viền hồng qua Facebook với giá là 15.000 đồng/bông loại to, cánh kép. Khi hỏi thì hoa không có sẵn nên phải đặt trước. Nhiều người bảo sen đẹp nhưng chóng tàn, bỏ ra vài trăm nghìn mua cũng thấy xót. Nhưng theo quan điểm của vị khách này thì tiền nào của nấy, nhất là với loại sen đột biến cực hiếm, độc lạ thì có bỏ ra cả nửa triệu cho 30 bông cũng rất xứng đáng.

Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'? - Ảnh 3
Dù được bán với giá cao nhưng loại hoa này được 'săn lùng' không ngừng nghỉ.

Được biết, hoa sen đột biến có khá nhiều loại. Để phân biệt, hoa sen đột biến được gọi tên thành các loại như: sen super lotus; sen rosy; sen táo xanh, mây xanh; sen new lanceolate; sen bách diệp hồng; sen versi colour… mỗi loại đều có những màu sắc, đặc tính khác nhau nhưng đều rất đẹp và lạ mắt.

Tại Hà Nội các cửa hàng hoa tươi, các gánh hàng hoa trên nhiều tuyến phố chỉ có các loại hoa sen super với hai màu hồng, trắng. Để mua được hoa sen đột biến này, nhiều người phải đặt trước hoặc tìm mua tại các hội nhóm trên mạng xã hội.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh của loại sen này xem có gì đặc biệt mà giá cao vẫn liên tục 'cháy hàng' nhé,

Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'? - Ảnh 4
Điều đặc biệt của loại sen này không chỉ ở màu sắc mà còn ở trình tự cánh hoa.
Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'? - Ảnh 5
Sen đột biến có cánh hoa bên ngoài to, các cánh bên trong nhỏ và xếp lớp dày.
Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'? - Ảnh 6
Không chỉ đẹp, sen đột biến còn có mùi hương rất thơm.
Sen đột biến cháy hàng liên tục dù giá cao, điều gì đặc biệt khiến chị em 'săn lùng ráo riết'? - Ảnh 7
Vì vẻ đẹp mê mẩn này mà chị em dù có chi tiền triệu để đem được chúng về nhà cũng không tiếc.

 

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Từ khóa:   sen đột biến bách diệp liên viền hồng sen bông trắng viền hồng

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