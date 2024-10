Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư ở Đông Anh, khói đen bốc nghi ngút, cư dân hốt hoảng tháo chạy

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Euro Window River Park, huyện Đông Anh, Hà Nội khiến nhiều cư dân hốt hoảng vội chạy xuống sảnh.

Theo báo Kinh tế và Đô thị, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 10/10, tại tầng cao chung cư Euro Window River Park nằm ngay phía bắc cầu Đông Trù, huyện Đông Anh, Hà Nội xuất hiện đám khói bốc ra từ phía cửa sổ trong căn phòng của toà nhà. Người dân đã nhanh chóng báo cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở và thông báo đến số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Công an huyện Đông Anh nhanh chóng có mặt. Đồng thời, xe cứu hoả của Công an quận Tây Hồ cũng được điều động tiếp ứng. Khi lực lượng chức năng có mặt, hệ thống PCCC tòa nhà đã kích hoạt hoạt động hiệu quả.

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở chung cư Euro Window River Park. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị.

Đồng thời lực lượng PCCC cơ sở đã dùng lăng vòi dập tắt đám cháy ngay sau đó. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại căn hộ 1423 tầng 14 tòa Euro Window River Park, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra vụ hỏa hoạn nhà 5 tầng ở Hà Đông. Cụ thể, theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/10, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h15 cùng ngày tại một căn nhà dân cao 5 tầng ở phường Kiến Hưng. Thời gian trên, tại tầng thượng của căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy. Cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút chữa cháy, cảnh sát đã khống chế được vụ hỏa hoạn. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

