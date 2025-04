Tại sao không nên bảo quản cơm đã nấu chín trong hộp nhựa? Chuyên gia cho biết đây mới là điều nên làm

Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm nào khác nên tránh xa hộp nhựa

Không chỉ gạo mà một số loại thực phẩm hàng ngày cũng không nên được bảo quản trong hộp nhựa.

1. Rau lá xanh

Theo chuyên gia, khi rau xanh được cắt và bảo quản trong hộp nhựa, chúng sẽ mất độ ẩm. Sự tích tụ độ ẩm này dẫn đến độc tính, có thể gây hại cho cơ thể bạn.

2. Đậu lăng và đậu nấu chín

Mặc dù bạn có thể cảm thấy muốn cất đậu lăng và đậu đã nấu chín trong tủ lạnh trong vài ngày, nhưng điều này có thể dẫn đến mất kali và magiê. Điều này chỉ khiến bạn ăn calo rỗng.

3. Trái cây giàu vitamin C

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, ớt chuông, v.v. sẽ mất vitamin C và chất chống oxy hóa do lưu thông không khí bên trong hộp nhựa. Bạn nên tránh bảo quản các loại trái cây giàu vitamin C trong đó.

Ảnh minh họa: Internet

Cần lưu ý điều gì trước khi bảo quản thực phẩm trong hộp nhựa?

Mặc dù các chuyên gia không khuyến khích việc bảo quản thực phẩm trong hộp nhựa nhưng nếu bạn vẫn chọn hộp nhựa, hãy ghi nhớ hai điểm sau:

1. Không bao giờ hâm nóng lại thức ăn

Nên tránh hâm nóng hoặc nấu thức ăn trong hộp nhựa, ngay cả khi hộp được dán nhãn an toàn với lò vi sóng, vì khi đun nóng, nhựa sẽ giải phóng một loại hóa chất nhất định ngấm vào thức ăn.

Theo Tiến sĩ Anju Sood, Chuyên gia dinh dưỡng tại Bangalore: “Không nên bảo quản thức ăn nóng hoặc đã nấu chín trong hộp nhựa, nhưng có thể bảo quản thức ăn mát và khô một cách an toàn và điều này cũng phụ thuộc vào chất lượng của loại nhựa được sử dụng. Có thể có những tác động ở nơi thường xuyên có sự thay đổi nhiệt độ. Và chắc chắn, việc lấy chất đó (hộp nhựa) và cho vào lò vi sóng là hoàn toàn không an toàn vì nó có tác động về mặt di truyền và có thể thay đổi cấu tạo di truyền của thực phẩm, có thể dẫn đến một số bệnh nghiêm trọng trong tương lai”.

2. Tránh xa nước nóng

Giống như nhựa giải phóng hóa chất khi đun nóng, nước nóng cũng có thể gây ra những phản ứng tương tự. Điều này có thể ảnh hưởng đến nước đóng chai hoặc thực phẩm được lưu trữ trong hộp nhựa ở một mức độ nào đó.