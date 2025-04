Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một người tử vong tại Vạn Hạnh Mall, phường 12, quận 10.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, tối 9/4, Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an phường 12, quận 10, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam giới tử vong tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một người tử vong tại Vạn Hạnh Mall, phường 12, quận 10. Phía trên tầng cao, có một balo và đôi dép, nghi vấn của nạn nhân để lại.

Nhận tin báo, Công an phường 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, nhà chức trách xác định người chết là nam giới. Qua kiểm tra, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân của một người sinh năm 1993, thường trú tỉnh Khánh Hòa.

Balo và dép nghi của người chết để lại. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó khoảng nửa tháng, tại TTTM Vạn Hạnh Mall cũng từng xảy ra vụ rơi lầu tử vong. Cụ thể theo thông tin, theo thông tin báo Lao Động, vụ việc xảy ra lúc 21h ngày 17/3, khi người dân đang vui chơi, mua sắm tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, ở đường Sư Vạn Hạnh (Phường 12, Quận 10) nghe thấy tiếng động mạnh. Đến kiểm tra, mọi người phát hiện một thiếu niên tử vong, rơi từ tầng cao xuống.

Công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 2010.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam thiếu niên cùng hai mẫu giấy tập học sinh. Một mẫu ghi thông tin cá nhân: H.L (sinh năm 2010, ngụ Quận 10), cùng số điện thoại cha mẹ. Mẫu còn lại ghi dòng tâm thư có nội dung chán nản cuộc sống.

