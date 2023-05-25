Hà Nội: Bàng hoàng bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Đời sống 25/05/2023 10:48

Vào sáng ngày 25/5, tại khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), bé gái 4 tuổi bị rơi từ tầng 12 của tòa nhà xuống đất và tử vong.

Dẫn nguồn thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 6h30 sáng 25/5/2023, tại tòa chung cư A3.xx trong khu đô thị Đặng Xá, một bé gái rơi từ tầng 12 tòa chung cư xuống đất tử vong. 

Cụ thể, bé gái 4 tuổi bất ngờ trèo ra ban công tầng 12 tòa chung cư rồi rơi xuống đất. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ cháu bé có việc ra ngoài nên đã khóa cửa, trong nhà không có ai trông cháu bé. Sau khi tỉnh dậy, cháu bé đi tìm bố mẹ và bò ra lỗ bảo hiểm ở ban công thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hà Nội: Bàng hoàng bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Lãnh đạo UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã đưa bé đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc xảy ra tương tự vào khoảng 22 giờ ngày 24/4/2019, tại khu nhà ở xã hội Ecohome 1, phường Đông Ngạc, một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao tòa chung cư xuống đất tử vong.

Hà Nội: Bàng hoàng bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh 2
Khu vực cháu bé rơi xuống từ tầng 12 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi nghe thấy tiếng động lớn, khi người tiến lại gần thì phát hiện một bé gái nằm bất động dưới đất. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

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