Hà Nội: 9 quận, huyện có nguy cơ mất nước cục bộ trong mùa hè năm nay

Đời sống 14/05/2023 16:17

Vào mùa hè, một số quận, huyện như Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai... sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, sở Xây dựng Hà Nội nhận định, hiện nay, tổng công suất nguồn cấp nước từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn thành phố  Hà Nội đạt khoảng 1.530.000m3/ngày-đêm.

Với tổng công suất này, cơ bản đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân trên địa bàn TP Hà Nội trong phạm vi cung cấp của hệ thống cấp nước. 

Bởi dự kiến thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè năm nay, nhu cầu sử dụng nước khoảng 1.250.000 – 1.350.000m3/ngày-đêm.

 

Hà Nội: 9 quận, huyện có nguy cơ mất nước cục bộ trong mùa hè năm nay - Ảnh 1
Có thể xảy ra mất nước cục bộ trên địa bàn một số quận, huyện tại Hà Nội - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Tuy nhiên, khả năng phân phối nguồn nước chưa đồng bộ với nhu cầu sử dụng nước sạch tại các khu vực đô thị, đặc biệt là khu vực quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông đang sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước mặt sông Đà. Trong khi công suất nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 1 hiện nay đã chạy theo công suất thiết kế trung bình và giá mua buôn nước sạch từ nguồn gốc nước sạch sông Đuống cao hơn nguồn nước sạch sông Đà.

Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước tăng cao, trong khi công suất nguồn từ nhà máy nước mặt sông Đà cung cấp theo công suất thiết kế trung bình của nhà máy mà không đáp ứng trong phạm vi cấp nước, hoặc xảy ra sự cố với đường ống nước sạch sông Đà thì một phần địa bàn do công ty này cung ứng đều bị ảnh hưởng (khoảng 35% khách hàng).

Mặc khác, nguồn nước ngầm suy giảm, khai thác hạn chế dẫn tới thiếu hụt về nguồn cung cấp trên địa bàn khu vực Hà Đông.

Đặc biệt là tại khu vực cuối nguồn, khu vực cốt địa hình cao, những khu vực sử dụng nguồn của nhà máy nước mặt sông Đà như Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai... sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.

Hà Nội: 9 quận, huyện có nguy cơ mất nước cục bộ trong mùa hè năm nay - Ảnh 2
Công nhân vận hành hệ thống cấp nước sạch tại Nhà máy nước Gia Lâm - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, cụ thể hơn, khu vực đê quai đường Âu Cơ; ngõ 267, 317 và 333 phố Hoàng Hoa Thám; tập thể cao tầng khu 7,2ha Vĩnh Phúc; đường Láng; phố Pháo Đài Láng, Vũ Ngọc Phan; ngõ 273, 295 phố Nguyễn Khoái; đầu phố Lò Đúc - Lê Văn Hưu - Hàn Thuyên; ngõ Giếng Mứt; đê Tô Hoàng, phố Lê Thanh Nghị... đứng trước nguy cơ rơi vào tình cảnh mất nước cục bộ.

Tương tự, tại địa bàn cấp nước của Công ty CP Viwaco (khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông) khả năng cung cấp nước trung bình khoảng 234.000m3/ngày đêm, vào ngày nắng nóng nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng lên khoảng 254.000 - 264.000m3/ngày đêm.

Và khi cung không đủ cầu, công suất cấp nước không đáp ứng lúc cao điểm hoặc xảy ra sự cố đường ống, các khu vực như Khương Đình, Khương Mai, Định Công, Phương Liệt, Thịnh Liệt, Phú Đô, Mễ Trì, đường Đồng Bát, phố Trần Bình, khu vực đường K2 Cầu Diễn và các khách hàng lớn như HTX Mỹ Đình, KĐT Mỹ Đình 2, chung cư 183 Hoàng Văn Thái, chung cư Hateco Xuân Phương… việc cấp nước sẽ bị gián đoạn.

Các địa bàn khác sử dụng nguồn nước sạch sông Đà như khu vực dọc Đại lộ Thăng Long, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức cũng rơi vào tình trạng này nếu đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố.

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