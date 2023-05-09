Công ty nước khoáng lên tiếng về chuyện đỉa ngoe nguẩy trong bình nước

Đời sống 09/05/2023 15:40

Ngày 9/5, đại diện Công ty CP nước khoáng Bang nghi ngờ có kẻ xấu hãm hại để hạ nhục uy tín công ty, nhà cung cấp tự ý thu hồi và tiêu hủy bình nước vật chứng mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ đô, vào chiều 8/5 Sở Y tế Quảng Bình đã làm việc với UBND huyện Lệ Thủy và các đơn vị, cơ quan liên quan để tiến hành xử lý vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước uống 20l của Công ty CP nước khoáng Bang cung cấp cho Trường mầm non Phong Thủy (huyện Lệ Thủy).

Sau cuộc họp Sở Y tế Quảng Bình đã xác nhận sự việc có đỉa sống trong bình nước 20 lít nhãn hiệu của Công ty CP nước khoáng Bang là có thật. Sau đó, công ty này lại tự ý thỏa thuận thu hồi vật chứng mà không có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, nên công ty sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty nước khoáng lên tiếng về chuyện đỉa ngoe nguẩy trong bình nước - Ảnh 1
 Đại diện Công ty CP nước khoáng Bang xác nhận thông tin bình nước có đỉa là thật - Ảnh: VietNamNet

Điểm lại diễn biến của vụ có đỉa sống trong bình nước 20l, sự việc được phát hiện vào khoảng 11h15 tại lớp nhỡ 1 Trường Mầm non Phong Thủy (H. Lệ Thủy), lúc đó cô Hoàng Thị Xuyên - giáo viên của trường mang bình 20l còn nguyên cho học sinh uống, khi kiểm tra bình nước thì phát hiện có dị vật màu đen nghi là con đỉa còn sống. Nhà trường đã liên hệ với Công ty CP nước khoáng Bang để thông tin.

Đến 13h30 cùng ngày, công ty đã cử đại diện đến làm việc với nhà trường rồi xin thu hồi bình nước có đỉa cùng toàn bộ lô bình nước uống được nhà trường nhập ngày 25/4 và được nhà trường chấp thuận (có biên bản kèm theo). Và công ty cũng chủ động tiêu hủy 40 bình nước gồm cả bình nước chứa vật chứng ở trong. 

Đại diên Công ty CP nước khoáng Bang cũng đã gửi lời xin lỗi tới tập thể Trường Mần non Phong Thủy và các khách hàng đã tin dùng sản phẩm của công ty suốt thời gian qua.

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, trong buổi làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan ông Trần Hữu Hóa - Đại diện Công ty CP nước khoáng Bang cho hay phía công ty sản xuất đã cho ra soát lại toàn bộ quy trình, hệ thống máy móc và thiết bị sản xuất nhưng không thấy có điểm nào bất thường. Ông Hóa nghi ngờ có kẻ xấu hãm hại công ty bằng cách cho dị vật vào bình qua đường van nước.

Với ý kiến nghi bị hãm hại của ông Trần Hữu Hóa, UBND huyện Lệ Thủy sẽ cùng công an tiếp nhận và xác minh vụ việc vì vấn đề này không nằm trong thẩm quyền của Sở Y tế. Riêng về phía Sở Y tế Quảng Bình cũng yêu cầu Công ty CP nước khoáng Bang tạm ngưng dây chuyền sản xuất và giao cho Chi cục ATVSTP tỉnh phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục kiểm tra, đánh giá.

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