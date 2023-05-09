Ngày 9/5, cộng đồng mạng xôn xao vì hình ảnh một khách nữ lao vào đánh túi vụi, chửi bởi nhân viên shop quần áo do không chịu trả hàng sale đã mua trước đó.

Theo thông tin từ VTC News, vụ việc xảy ra tại một shop quần áo trên đường Trần Quý Cáp. Trước đó vào ngày 7/5 vị khách nữ đã đến cửa hàng mua quần áo sale 100 nghìn đồng/ 3 cái. Cửa hàng đã dặn dò trước với khách hàng là có quy tắc hàng sale đã mua thì không được đôi trả. Tới 21 giờ cùng ngày, khách nữ này bất ngờ đến shop làm loạn đòi đổi trả lại đồ đã mua. Khi nhân viên không đổi quần áo cho mình khách nữ liền bực tức và đòi gặp chủ shop nhưng lúc đó chủ shop đang bận livestream không thể ra gặp khách được.

Khách nữ thấy vậy mới buông rất nhiều lời tục tĩu và có dấu hiệu đập phá, ném đồ đạc, nạt nhân viên. Thấy tình hình nghiêm trọng, một nhân viên nữ khác mới đi tới nhằm giảng hòa nhưng khách nữ lúc này khách nữ đã có ý định đánh luôn nhân viên này. Thậm chí vị khách oái ăm này còn cầm chổi dọa đánh hai nhân viên nữ của shop. Khách nữ la hét, đập đồ trong tiệm quần áo - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống Sau sự việc này, vị khách không có thiện ý giảng hòa mà còn đến shop làm loạn thêm nhiều lần nữa. Chủ shop quyết định trình báo công an vụ việc và đăng tải đoạn trích xuất camera để vị khách nữ kia không làm phiền nhữa. Chủ shop quần áo cũng cho biết thêm hai nhân viên của shop không có mối thù gì với khách và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, người này chỉ đến mua quần áo và không phải bạn bè của nhân viên.

Theo thông tin từ Tri thức và Cuộc sống, ngay sáng 9/5 sau khi tiếp nhận vụ việc công an Tuy Hòa (Phú Yên) đã ngay lập tức vào cuộc xác minh vụ việc khách nữ đòi đánh, chửi bới nhân viên shop quần áo. Nhân viên tiệm bật khóc khi bị khách dọa nạt - Ảnh: Tiin.vn Sau khi bị khách dọa nạt, D. - nhân viên của shop quần áo đã bị 'sốc' và xin nghỉ một thời gian. Chị N. - chủ tiệm chia sẻ D. vốn sức khỏe yếu sau khi bị dọa nạt tinh thần em ấy trở nên bất ổn, hoang mang và sợ hãi. Lúc bị dọa nạt D. đã bật khóc vì hoảng loạn, cư dân mạng đều cảm thấy xót cho cô nhân viên này. Hiện video khách nữ dọa nạt nhân viên tiệm quần áo đang được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ chóng mặt. Ai nấy đều bức xúc trước hành vi hung hăng, bạo lực của 'nữ thượng đế' oái ăm này.

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