Quảng Bình: Kinh hãi đỉa ngoe nguẩy trong bình nước ở trường mầm non

Đời sống 06/05/2023 10:33

Các giáo viên một trường mầm non tại Quảng Bình hoảng hốt khi phát hiện dị vật là một con đỉa trong bình nước loại 20 lít được cung cấp để phục vụ cho học sinh và giáo viên nhà trường.

 

Theo thông tin VietNamNet, sáng ngày 6/5 ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phong Thủy thông tin sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Phong Thủy, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ngày 28/4 vừa qua.

Theo đó, khi đưa một trong số các bình nước mới mua về cho học sinh sử dụng, giáo viên của trường đã hoảng hốt vì phát hiện một con đỉa trong bình nước 20 lít vẫn còn nguyên tem. Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển.

Quảng Bình: Kinh hãi đỉa ngoe nguẩy trong bình nước ở trường mầm non - Ảnh 1
Đỉa bám vào bình nước. Ảnh cắt từ clip - VietNamNet
Quảng Bình: Kinh hãi đỉa ngoe nguẩy trong bình nước ở trường mầm non - Ảnh 2
Trường Mầm non Phong Thủy nơi xảy ra sự việc - Ảnh:VietNamNet

Sau khi phát hiện sự việc, phía lãnh đạo trường đã mời xã đến làm việc và có báo cáo cụ thể. Báo cáo này chúng tôi cũng đã gửi về huyện, hiện các cơ quan đang đến làm việc”, ông Hoàng nói.

Theo cô Dương Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Thủy, trước đó, trường thường mua bình nước loại 20 lít của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang (địa chỉ tại Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) cho học sinh uống.

Đợt mua gần nhất là vào ngày 25 - 28/4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì xảy ra sự việc trên.

"Chúng tôi hết sức cẩn thận trong việc sử dụng thực phẩm, nước uống, mỗi khi mở bình đều kiểm tra rất kỹ rồi mới cho học sinh sử dụng. Hôm đó, các giáo viên kiểm tra bình nước trước khi mở đã phát hiện có đỉa bên trong", cô Hà nói.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời Sống, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, sau khi nắm thông tin sự việc, xã đã tiến hành làm việc với Trường Mầm non Phong Thủy, yêu cầu nhà trường làm báo cáo cụ thể, đồng thời yêu cầu tạm dừng việc sử dụng nước đóng bình.

Đại diện Công ty Cổ phần nước khoáng Bang xác nhận việc nước bình mà đơn vị cung cấp cho Trường Mầm non xã Phong Thủy phát hiện có đỉa bên trong. Đơn vị này sau đó đã cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất để tìm ra nguyên nhân vì sao có đỉa xuất hiện trong bình nước còn chưa bóc tem.

Quảng Bình: Kinh hãi đỉa ngoe nguẩy trong bình nước ở trường mầm non - Ảnh 3
Trụ sở Công ty Cổ phần nước khoáng Bang. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Phía công ty này nhận định, có thể do vỏ bình nước loại 20 lít được tái sử dụng, trong quá trình vệ sinh, sục rửa không kỹ nên để sót dị vật là con đỉa. Bên cạnh đó một số nghi vấn khác cũng đang được phía công ty làm rõ.

Được biết, hiện có khoảng 80% trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy và nhiều trường học tại Quảng Bình sử dụng nước đóng bình do Công ty Cổ phần nước khoáng Bang cung cấp.

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Từ khóa:   Tiểu học bình nước bình nước có đỉa

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