Vụ cướp giật xảy ra trên đoạn đường thuộc thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận và 2 đối tượng cướp điện thoại bị bắt sau 3 giờ gây án.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 15-10, Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Đổng Văn Vũ (21 tuổi) và Đổng Văn Khởi (16 tuổi, cùng ngụ huyện Ninh Phước) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 12-10, cháu NNĐ (7 tuổi) đang đi bộ trên đoạn đường thuộc thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận thì bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật điện thoại di động, rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý Công an huyện Ninh Phước phối hợp với các lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy vết.

2 đối tượng Vũ và Khởi bị bắt sau 3 giờ cướp giật điện thoại của cháu bé. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, Công an đã làm rõ và truy bắt Đổng Văn Vũ và Đổng Văn Khởi. Tại cơ quan công an, Vũ và Khởi đã khai nhận toàn hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tài sản trả lại cho gia đình cháu bé và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ cướp giật điện thoại của bé trai 7 tuổi. Cụ thể theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, trưa 28/5, Dương Ngọc điều khiển xe máy biển số Đồng Nai chở Hồng Ngọc ở một hẻm thuộc KP5A (thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa) thì thấy bé trai 7 tuổi đang đi bộ và cầm điện thoại hiệu Xiaomi, trị giá 3 triệu đồng.

Hai đối tượng sau đó bàn nhau cướp giật điện thoại của bé trai. Lúc này, Dương Ngọc quay xe máy lại, ép sát và cướp giật điện thoại trên tay bé trai rồi tẩu thoát. Lúc này bé trai hoảng sợ và khóc thét.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa nhanh chóng bắt giữ hai nghi can.

Nữ sinh dũng cảm truy đuổi, tông ngã kẻ cướp giật điện thoại ở TP.HCM Nữ sinh bị 2 người áp sát cướp giật, sau đó nữ sinh này hô hoán, lái xe đuổi theo rồi tông vào đuôi xe kẻ cướp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-dien-thoai-cua-chau-be-7-tuoi-2-ga-dan-ong-bi-bat-sau-3-gio-gay-an-704116.html