Giá xăng dầu hôm nay 1/7: Tiếp tục duy trì tăng giá

Đời sống 01/07/2023 08:55

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 18 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 21/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh giữ nguyên, còn giá dầu tăng nhẹ.

Cũng trong nguồn tin này, hôm 30/6, giá dầu thế giới tăng nhẹ. Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 10h43' ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 74,65 USD/thùng, tăng 0,31 USD, tương đương 0,42% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 70,04 USD/thùng, tăng 0,18 USD, tương đương 0,26% so với phiên liền trước.  

Đến 21h07' ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 74,68 USD/thùng, tăng 0,34 USD, tương đương 0,46% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 70,28 USD/thùng, tăng 0,42 USD, tương đương 0,6% so với phiên liền trước. 

Giá xăng dầu hôm nay 1/7: Tiếp tục duy trì tăng giá - Ảnh 1
Giá xăng dầu tiếp tục tăng - Ảnh: VietNamNet

Giới phân tích nhận định, giá dầu đi lên do các nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung sẽ bị thắt chặt sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo lượng tồn kho dầu thô của nước này đã giảm 9,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23/6, vượt xa mức giảm 1,8 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Sự sụt giảm lượng dự trữ dầu thô của Mỹ xuất hiện trong bối cảnh Saudi Arabia lên kế hoạch cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng này, cùng với thỏa thuận cắt giảm sản lượng rộng hơn của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+).

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế một phần bởi dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc và những lo ngại về lãi suất sẽ tăng cao hơn.

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Diễn biến giá dầu thế giới những ngày gần đây. Biểu đồ: Oil Prices - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 21/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 vẫn giữ ở mức 20.878 đồng/lít; giá xăng RON95 (loại phổ biến trên thị trường) cũng giữ nguyên mức giá 22.015 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 146 đồng/lít không cao hơn 18.174 đồng/lít; dầu hỏa tăng 133 đồng/lít ở mức 17.956 đồng/lít.

Riêng giá dầu mazut giảm 132 đồng/kg, không cao hơn 14.578 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 18 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

 

Ngày mai (21/6), giá xăng dầu trong nước có khả năng tăng trở lại

Ngày mai (21/6), giá xăng dầu trong nước có khả năng tăng trở lại

Trong kỳ điều hành ngày mai (21/6), giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ theo giá xăng nhập và giá xăng thế giới.

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