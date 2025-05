Giá vàng hôm nay 20/5/2025: Đảo chiều bật tăng trở lại, vàng SJC trong nước có biến động ‘khác lạ’

Thời điểm 8h32 sáng 20/5, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng, chưa thay đổi giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 19/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Theo VOV , giá vàng hôm nay sáng 20/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 116,8 triệu đồng/lượng; giá bán 119,3 triệu đồng/lượng, ngang bằng mức giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội đầu giờ sáng nay cũng đi ngang so với phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 111,5 - 114,5 triệu đồng/lượng, chưa thay đổi giá mua vào bán ra so với cuối phiên 19/5. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 111,5 - 114,5 triệu đồng/lượng, tương đương giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên trước. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 114,2 - 117,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngang bằng mức giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Ảnh: VOV.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào lúc 6 giờ sáng nay, 20/5, giá vàng trên thị trường thế giới đạt 3.222 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với mức giá đóng cửa hôm trước (3.203 USD/ounce).