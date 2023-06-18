Sau cuộc nhậu, Kpă Lúa điều khiển xe máy chở cháu L. về nhà. Đến đoạn đường vắng, Lúa đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp cháu L.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 18/6, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) thông tin đã bắt khẩn cấp Kpă Lúa (35 tuổi, trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, đêm 8/6, Kpă Lúa cùng một số người bạn và cháu R.L. (13 tuổi, trú tại thị xã Ayun Pa, Gia Lai) cùng nhau nhậu tại khu vực đường Đông Trường Sơn, thị xã Ayun Pa.

Kpă Lúa làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo nguồn tin từ báo Công Luận, đến khoảng 23h cùng ngày, Kpă Lúa điều khiển xe máy chở cháu L. về nhà. Trên đường đi, Lúa nảy sinh ý định hiếp dâm cháu L. nên đã điều khiển xe đi đến đoạn đường vắng người thuộc thôn Plơi Kdăm, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.Tiếp nhận tin báo của bị hại, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng Kpă Lúa.

Kpă Lúa thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. - Ảnh: Internet

Tại cơ quan Công an, đối tượng Kpă Lúa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

18 năm tù cho người bố đồi bại hiếp dâm con gái ruột Để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, N.C.D. đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm chính con đẻ của mình khi cháu bé mới 12 tuổi.

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