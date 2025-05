Thống kê đến 16 giờ cùng ngày, H.Ba Bể ghi nhận 4 người chết và 3 người bị thương. Trong đó, tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc có 2 người chết do lũ quét và 1 người bị thương. Còn tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương có 2 người chết do sạt lở đất và 2 người bị thương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000 m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông, trong đó mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn gây ra nhiều thiệt hại.

Cảnh tan hoang tại khu vực trung tâm xã Đồng Phúc sau trận lũ quét. Ảnh: Báo Dân Trí.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở đất, Bắc Kạn ghi nhận có 23 ngôi nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền. Trong đó, 20 nhà ở H.Chợ Đồn và 3 nhà ở H.Pác Nặm. Còn tại H.Ba Bể vẫn còn nhiều nhà ở của người dân bị hư hỏng, sạt lở hiện tại chưa thống kê được.