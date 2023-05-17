Gã cha dượng nhiều lần 'dụ dỗ' con riêng của vợ hờ dẫn đến mang thai và sinh con

Đời sống 17/05/2023 09:52

Tháng 5/2023, người mẹ phát hiện sự việc và đến Cơ quan Công an tố giác.

Theo thông tin từ trang Công an tỉnh Tiền Giang, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với Hà Thanh Ẩn (cư trú ấp Long Thành A, xã Bàn Long, huyện Châu Thành) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Qua điều tra, Ẩn khai nhận: Năm 2015 Ẩn sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ cư trú trên địa bàn huyện Châu Thành.

Do hoàn cảnh khó khăn, đầu năm 2018 người phụ nữ đi làm thuê để đứa con gái sinh năm 2006 ở nhà với Ẩn. Từ đó, Ẩn dụ dỗ quan hệ nhiều lần, dẫn đến bé gái mang thai và sinh con.

Tháng 5/2023, người mẹ phát hiện sự việc và đến Cơ quan Công an tố giác.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Căn cứ khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì hành vi của Hà Thanh Ẩn phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Gã cha dượng nhiều lần 'dụ dỗ' con riêng của vợ hờ dẫn đến mang thai và sinh con - Ảnh 1
Đối tượng Ẩn tại Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, ngày 23/3, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Đinh Ayun (28 tuổi, trú xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Y Đinh sống chung nhà như vợ chồng với một phụ nữ 44 tuổi cùng con gái riêng 12 tuổi của người này ở TP.Buôn Ma Thuột. Lợi dụng lúc người phụ nữ sống chung không ở nhà, trong tháng 7 và 11/2022, Y Đinh 2 lần khống chế, hiếp dâm con riêng của vợ hờ.

Mỗi lần giở trò đồi bại, Y Đinh lấy thuốc tránh thai ép cháu gái này uống và đe dọa không được kể lại sự việc cho ai biết. Cháu gái sau đó chạy ra khỏi nhà, tìm mẹ kể lại toàn bộ sự việc.

Người mẹ đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP.Buôn Ma Thuột để điều tra, đến nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã củng cố hồ sơ, chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam Y Đinh Ayun để xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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