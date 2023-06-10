Nhận được thông tin từ phía bệnh viện, Công an TP. Hạ Long nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 10/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an TP.Hạ Long đang điều tra vụ một người ở phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long bắt giữ người trái pháp luật khiến người bị bắt giữ tử vong.

Theo đó, khoảng 20h15 ngày 4/6, Công an thành phố Hạ Long nhận được thông tin Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận và cấp cứu cháu N.T.A, sinh năm 2010, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, hai bàn tay bầm tím.

Đến 22h00 thì cháu N.T.A ngừng tim.

Được biết, cháu N.T.A ra nhà cậu ruột là Nguyễn Xuân Tân, sinh năm 1996, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long chơi từ khoảng giữa tháng 5/2023 (cháu T.A đi cùng bà ngoại).

Đối tượng Nguyễn Xuân Tân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, nhận được thông tin từ phía bệnh viện, Công an TP. Hạ Long nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, do nghi ngờ cháu T.A trộm cắp tiền cùng điện thoại của bạn mình nên Tân đã dùng dây thừng trói hai tay cháu ruột vào song sắt cửa sổ phòng trọ; đồng thời dùng cành cây đánh vào chân và không cho ăn uống dẫn đến cháu T.A bị tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

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