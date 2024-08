Điều tra vụ cháy nhà lúc rạng sáng, hai vợ chồng bỏng nặng, nghi bị phóng hỏa do xích mích với người cùng làng

Do bất ngờ nên cả hai vợ chồng không kịp trở tay, may mắn là được họ hàng xung quanh chạy tới dập lửa và đưa ra ngoài.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đang tích cực điều trị cho hai vợ chồng bị bỏng nặng là anh A Thiếu (SN 1991) và chị Y Doanh (SN 1984), cùng trú thôn Đăk Manh, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, Kon Tum.

Theo đó, bệnh nhân Y Doanh hiện bị bỏng nặng nhất vùng đầu mặt, hai bên tay, hai chân sưng nề, khó thở. Còn anh A Thiếu bị bỏng nặng hai chân.

Anh A Thiếu chia sẻ, khoảng 3h ngày 31/7, trong lúc hai vợ chồng đang ngủ thì phát hiện có đám cháy. Do bất ngờ nên cả hai vợ chồng không kịp trở tay, may mắn là được họ hàng xung quanh chạy tới dập lửa và đưa ra ngoài.

Chị Y Hồi (hàng xóm với gia đình anh A Thiếu) cho hay, do nhà anh A Thiếu được làm hầu hết bằng gỗ nên đám cháy bùng lên nhanh. Lúc đó chị Hồi hô hoán, cùng họ hàng xung quanh tới dập lửa và cứu được cả hai vợ chồng ra ngoài an toàn. Đến 5h cùng ngày mọi người đưa vợ chồng anh A Thiếu đến Trung tâm y tế huyện Đăk Tô. Tuy vậy, do vết bỏng quá nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

A Thiếu (SN 1991) và chị Y Doanh (SN 1984) đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: VTC News.

Anh Thiếu cho biết, trước đó có xích mích với một người cùng làng, đây có thể là nguyên nhân dẫn tới việc gia đình bị phóng hoả. Hiện Công an huyện Đăk Tô đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng bị bỏng nặng. Cụ thể theo báo Người Lao Động đưa tin, hơn 23 giờ khuya 8-7, người dân nghe tiếng la hét, mùi khét do cháy từ căn nhà trong hẻm Quốc lộ 50, xã Bình Hưng. Một lát sau, chị Đ. (34 tuổi) được người nhà chở đi bệnh viện. Tiếp đó, Anh N. (35 tuổi, chồng chị Đ.) cũng bị bỏng được đưa đi bệnh viện.

Theo tìm hiểu, họ bị bỏng là do lửa. Khoảng một năm nay, chị Đ. và chồng về sống chung với gia đình chị Đ. Lúc xảy ra vụ việc có 8 người trong nhà.

Danh tính đối tượng châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang: Bị bỏng hai bàn chân sau khi phóng hỏa, dương tính với ma túy Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Nha Trang đã tổ chức lực lượng, vây bắt đối tượng khi Châu đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Máy Nước, phường Phước Tân. Do Châu bị bỏng hai bàn chân sau khi phóng hỏa, Công an đã đưa đối tượng tới Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương.

