Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, cuối giờ chiều 30/7, Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc – Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Liêu Châu (sinh năm 1995, trú tại tổ 16 Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định. Theo điều tra, lúc 13 giờ 25 ngày 30/7, Châu điều khiển xe máy kiểu dáng Suzuki, biển số 79L2-9155 đến cây xăng số 2 Mả Vòng (phường Phương Sài, Nha Trang) mua 5 lít xăng đem về khu vực khóm Máy Nước, phường Phước Tân (Nha Trang), sang chiết ra chai thủy tinh. Sau đó, Châu điều khiển xe máy đến trước nhà số 50 Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ (Nha Trang) đốt, ném 1 chai xăng vào trong căn nhà. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy chạy đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt, ném 1 chai xăng vào một biển quảng cáo, gây cháy. Đối tượng Châu tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Khánh Hòa Sau khi liên tiếp gây ra hai vụ việc nêu trên, đối tượng Châu tiếp tục điều khiển xe máy đi tới Cửa hàng xăng dầu số 2 Mả Vòng, lấy chai nhựa đựng xăng tưới xuống đất rồi châm lửa đốt, làm cháy trụ đổ xăng số 5 và khu vực xung quanh rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, lực lượng nhân viên cây xăng đã dùng bình chữa cháy xách tay nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Nha Trang đã tổ chức lực lượng, vây bắt đối tượng khi Châu đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Máy Nước, phường Phước Tân. Do Châu bị bỏng hai bàn chân sau khi phóng hỏa, Công an đã đưa đối tượng tới Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương. Tại cơ quan Công an, Châu khai nhận, nghiện ngập ma túy nặng, đồng thời do buồn chuyện gia đình và lại thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Trong ngày 30/7, sau khi tới khu vực "Lầu 7" phường Vĩnh Phước, Nha Trang mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện, đối tượng đã gây ra các vụ việc nêu trên. Sau khi phóng hỏa tại cây xăng Mả Vòng, đối tượng đã bị bỏng hai chân - Ảnh: Báo Khánh Hòa Theo ghi nhận của phóng viên báo Khánh Hòa, sau khi được đưa đến cơ quan Công an, đối tượng Châu vẫn còn "phê" ma túy. Công an TP. Nha Trang đã tiến hành test nhanh kết quả cho thấy, đối tượng Châu dương tính với ma túy. Cũng theo Công an TP. Nha Trang, vụ việc tại nhà số 50 Lý Tự Trọng gây hỏng 1 bộ máy vi tính, 1 máy cắt lazer, 1 ổ điện; đang thống kê thiệt hại tại cây xăng Mả Vòng, trong khi đó vụ cháy tại bảng quảng cáo trên đường Lý Tự Trọng là không đáng kể. Cơ quan chức năng đang xác minh người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ báo Dân Việt, theo người quản lý cửa hàng xăng dầu nói trên, đối tượng lạ mặt này nghi có dấu hiệu "ngáo đá". Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng này đã bị công an bắt giữ và đưa vào bệnh viện xử lý vết bỏng ở chân. Trước đó, cùng ngày 30/7, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy tới một cây xăng tại Nha Trang, rồi bất ngờ đổ chất lỏng ra sàn rồi châm lửa đốt, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Người đàn ông mang theo can 5 lít, châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang, camera hé lộ cảnh tượng kinh hoàng Một người đàn ông chạy xe máy mang theo can 5 lít nghi chứa xăng đến cây xăng Mả Vòng ở TP Nha Trang rồi châm lửa đốt sau đó bỏ trốn.