Liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can về tội 'vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy' theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 19-6, một nguồn tin của phóng viên cho biết liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 bị can. Động thái này được thực hiện sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ vụ án để mở rộng điều tra. 2 bị can gồm: Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh.

Hiện trường karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo hồ sơ, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú. Do không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công và hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú nên Hồng đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (SN 1981, ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú. Sau khi ông Linh thi công xong, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương- đã bị khởi tố), tác động Hùng nghiệm thu hệ thống PCCC đối với cơ sở Karaoke An Phú. Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

Sau đó, Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh là công ty có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến PCCC theo quy định và nhờ Luân ký khống vào biên bản. Mặc dù Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và Luân cũng không đến cơ sở Karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu nhưng do nể nang Hồng là cán bộ PCCC nên Luân đã ký vào biên bản, dưới mục đơn vị thi công. Về phía Hùng không thực hiện đúng quy trình, quy định kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ sở Karaoke An Phú nhưng Hùng vẫn lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu về PCCC. Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, khoảng 20h ngày 6/9/2022, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An). Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 32 người (17 nam, 15 nữ). Ảnh: Báo Dân Trí. Nhận tin báo, công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khoảng một giờ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Công an Bình Dương xác định, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Quán karaoke xảy ra hỏa hoạn do ông L.A.X. (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng cao 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016. Qua điều tra ban đầu xác định, tổng diện tích bị cháy tại quán karaoke An Phú khoảng 400m2 tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của quán; chất cháy chủ yếu là vât liệu trang trí nội thất, gỗ và mút xốp. Thời điểm xảy ra vụ cháy, tại cơ sở có 5/30 phòng hát karaoke đang hoạt động và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở. Trong đó có khoảng 30 người là khách đến hát, còn lại là nhân viên và tiếp viên của quán. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, đến hơn 19h ngày 7/9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 32 người (17 nam, 15 nữ).

Vụ cháy karaoke An Phú: Cơ quan CSĐT đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-nhat-lien-quan-vu-chay-quan-karaoke-an-phu-lam-32-nguoi-chet-khoi-to-them-2-bi-can-685581.html