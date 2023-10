Dạy bé làm thiệp tặng mẹ đơn giản mà đong đầy yêu thương

- Mẫu hoa giấy lục bình in sẵn

- Giấy bìa cứng (cardstock) trắng

- Giấy bìa cứng xanh nhạt

- Giấy bìa cứng xanh

- Giấy thủ công màu tím và hồng

- Kéo

- Keo dán, băng dính hai mặt

Cách làm thiệp tặng mẹ như sau:

Bước 1: In hình lá và trang thân cây trên giấy in bìa màu xanh. In hình hoa trên giấy bìa màu tím hoặc hồng, tùy theo màu giấy bìa bạn chọn. Sau đó cắt riêng các mẫu hình lá, đế hoa, các hình chữ nhật nhỏ làm cánh hoa, thân cành theo đường in.

Mẫu hoa lục bình in sẵn bao gồm mẫu làm cánh hoa:

Bản in của thân, lá:

Bước 2: Gấp đôi tờ giấy bìa trắng, cắt hình chữ nhật từ giấy bìa xanh nhạt da trời, sau đó dán vào một mặt của tờ giấy bìa trắng đang gấp đôi như hình dưới.

Bước 3: Sử dụng keo dính để tạo hình cánh hoa. Lấy tờ giấy hình chữ nhật in nhỏ in trên giấy màu hồng, tím, nối hai đầu hình chữ nhật lại thành hình tròn, dùng keo dính để cố định lại như trên hình.

Dạy bé làm thiệp tặng mẹ đơn giản

Bước 4: Dán phần cuống hoa và đế hoa lên tấm thiệp màu xanh nhạt ở mặt trước của tấm thiệp làm tặng mẹ bằng băng dính hai mặt hoặc keo dán, sau khi đã đính chắc chắn vào bìa, dán tiếp các cánh hoa tròn làm ở bước 3 như hình.

Dạy bé cách làm thiệp hoa tặng mẹ đẹp

Bước 5. Gấp lá làm đôi và sau đó uốn cong phần đầu theo hướng từ trên xuống dưới để tạo hiệu ứng như lá thật. Dán chúng đè lên trên hình của thân cây ở mặt trước của thiệp.

Bước 6: Kiểm tra thiệp một lần nữa, chỗ nào dính chắc thì tra thêm keo dán.

Mẫu thiệp hoa tặng mẹ đơn giản, dễ làm

Giờ đây bé chỉ cần viết một thông điệp đặc biệt, lời chúc ý nghĩa vào mặt trong của thiệp là đã hoàn thành xong một tấm thiệp hoa tặng mẹ đơn giản.

Mẫu thiệp hoa làm tặng mẹ dễ thực hiện

Cách làm thiệp sinh nhật tặng mẹ

Dạy bé làm thiệp tặng mẹ hình chú rùa là một tấm thiệp dễ thương và đơn giản mà các bé có thể tự làm tặng sinh nhật mẹ hay Ngày của Mẹ,... chỉ cần sử dụng đế giấy cupcake và vài món đồ thủ công đơn giản.

Chuẩn bị:

- Giấy lót Cupcake nhiều cỡ màu xanh

- Giấy thủ công màu vàng

- Kéo, keo dính

Cách dạy bé làm thiệp như sau:

Bước 1: Trải phẳng từng tấm giấy lót cupcake có kích thước khác nhau rồi gấp làm đôi. Cắt các hình chữ nhật rồi cắt vát tròn một đầu để làm chân và đầu rùa như hình dưới.

Bước 1: Tạo hình cơ bản cho những chú rùa trang trí trên thiệp

Bước 2: Làm mai rùa bằng cách tra keo vào mặt trong của giấy lót cupcake đang gấp đôi để cố định, bạn có thể làm nhiều rùa con có kích cỡ khác nhau nhưng mẫu lót cupcake lớn nhất sẽ làm rùa mẹ, các con rùa từ lót cupcake kích thước nhỏ hơn sẽ làm rùa con.

Bước 3: Sắp xếp, đặt vị trí các mẫu giấy vàng làm đầu, chân và phần mai rùa trên tấm thiệp. Dùng keo dính để cố định vị trí.

Bước 4: Dùng bút dạ ghi trên tấm thiệp những lời nhắn mà bé muốn gửi đến mẹ để hoàn thành tấm thiệp tặng mẹ nhiều màu sắc và dễ thương này.

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong các bước hướng dẫn bé làm thiệp tặng mẹ đơn giản nhất rồi nhé.

Hướng dẫn dạy bé cách làm thiệp vẽ đơn giản

Không cần cầu kỳ, phức tạp các đồ nghề thủ công, chỉ cần giấy, màu vẽ các bé cũng có thể tự làm các thiệp tặng mẹ đơn giản.

Để làm thiệp kiểu này, chỉ cần các bé vẽ lại các hình mà bản thân yêu thích, cảnh mẹ chăm sóc bé, mẹ nấu cơm hay, kèm theo lời nhắn phía cuối hoặc sau tranh vẽ, kèm theo ruy băng đính kèm vậy là đã hoàn thành xong một tấm thiệp tặng mẹ đơn giản, dễ làm mà không kém phần ý nghĩa.

Các mẫu thiệp tặng mẹ đẹp

Với trẻ mầm non và tiểu học, vẽ là một sở thích và cũng giúp kích thích tính sáng tạo của bé phát triển, có thể hướng dẫn các bé vẽ các mẫu thiệp sáng tạo tặng mẹ là một món quà ý nghĩa và rất dễ thương, như bé vẽ các con vật quen thuộc như gà, mèo, chó, chim với nét vẽ ngộ nghĩnh.

Với các bé lớn hơn, khéo tay và nhiều ý tưởng đặc biệt, vẽ thiệp tặng sinh nhật mẹ, tặng Ngày của Mẹ sẽ là một món quà vô cùng độc đáo, gần gũi và lời cảm ơn chân thành nhất đến đấng sinh thành mà có thể đôi khi cảm thấy thật khó có thể nói ra, diễn đạt trọn vẹn tình cảm yêu thương của mình.

Biến những mẩu giấy vụn thừa thành một tấm thiệp bắt mắt với ý tưởng thú vị và rất thông minh như hình dưới đây. Bé có thể thực hành kĩ năng cắt giấy trong khi bố hoặc anh chị em bên cạnh có thể giúp sức bằng trang trí tấm thiệp với những hình vẽ đơn giản, thân thuộc. Mẹ sẽ tan chảy khi thấy tấm thiệp được cả nhà cùng nhau làm tặng mẹ như này.

Điểm nhấn của tấm thiệp này chính là hình ảnh của bé được dán trên thiệp cùng lời nhắn gửi của bé đến mẹ. Cách làm hoàn toàn đơn giản để có thể dạy bé.

>>> Xem thêm:

Một số ý tưởng cách làm thiệp tặng mẹ

Mẹ bé yêu thích màu sắc và các loại hoa mùa xuân tươi tắn, rạng rỡ? Tại sao không tặng mẹ các mẫu thiệp hoa tự làm chắc chắn sẽ làm bừng sáng, mang đến niềm vui cả ngày cho mẹ.

Thỏa sức sáng tạo thiệp tặng mẹ với những mẫu lego đơn giản và quen thuộc, chỉ cần gợi ý thôi các bé có thể có những cách thể hiện tình cảm với mẹ thật đặc biệt, giàu cảm xúc mà không hề mất đi sự đáng yêu của mình.

Hướng dẫn làm thiệp tặng mẹ từ cúc áo bạn đã bao giờ nghĩ đến chưa? Đây sẽ tấm thiệp tặng mẹ nhiều màu sắc, nhiều hình thù kỳ lạ và đặc biệt sáng tạo, thỏa sức tưởng tượng của các bé đấy nhé. Nếu không có cúc áo, có thể tận dụng giấy màu thủ công cắt hình tròn thay thế cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Một sự biến thể hoa thông minh từ giấy lót cupcake, cúc áo và bìa cứng, cách làm thiệp tặng mẹ hoàn toàn đơn giản và các bé dù độ tuổi mầm non cũng vẫn có thể tự làm hoàn chỉnh. Kèm theo lời chúc ngộ nghĩnh các bé trên thiệp, đây sẽ là tấm thiệp mà mẹ yêu quý nhất.

Hướng dẫn làm thiệp tặng mẹ đơn giản

Không một đứa bé nào lại không thích hình dán nổi nhỏ xinh, thay vì chỉ là một đồ chơi, dán lên đồ vật thông thường, hãy hướng dẫn bé làm thiệp tặng mẹ với hình dán nổi nhanh chóng, dễ thực hiện không ngờ. Sự đa dạng hình thù và màu sắc hình dáng sẽ quyết định chính đến sự độc đáo, lạ mắt của tấm thiệp.

Dạy bé làm thiệp tặng mẹ không chỉ mang đến một món quà vô giá cho mẹ mà còn giúp cả nhà có giây phút, kỉ niệm vui vẻ, ý nghĩa bên nhau. Các cách làm thiệp tặng mẹ giới thiệu trên đây hoàn toàn đơn giản và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Các bé có thể tự mình thực hiện khá nhiều bước, từ việc cắt, ghép dán,... hoàn thành một món quà thể hiện bé yêu mẹ nhiều như thế nào. Còn chần chờ gì nữa mà chưa bắt tay vào cùng bé làm một tấm thiệp thật đặc biệt, giúp mỗi ngày của mẹ trở nên thật độc đáo và nhiều niềm vui nhé.