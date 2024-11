Tài xế 34 tuổi liên quan vụ tai nạn làm nữ sinh chạy xe đạp điện tử vong tại chỗ ở ngã 4 Lộc An (huyện Long Thành) đã bị tạm giữ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 25/11, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ tài xế T. T. H (34 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày, khiến một nữ sinh tử vong.

Tài xế T.T.H tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Cụ thể, khoảng hơn 6 giờ ngày 25/11, tài xế T.T.H điều khiển xe tải kéo theo rơ moóc lưu thông trên đường ĐT769.

Khi đến ngã tư Lộc An (đoạn km 20+150 QL51, giao nhau giữa QL51 và ĐT769, thuộc xã Lộc An, huyện Long Thành), xe tải chuyển hướng rẽ phải vào Quốc lộ 51 hướng về Biên Hòa đã va chạm với xe đạp điện do cháu T.N.T.T (16 tuổi, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cú va chạm mạnh làm cháu T.N.T.T tử vong tại chỗ. Sau đó, tài xế H đến cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đầu thú về hành vi của mình.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

