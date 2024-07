Vụ tai nạn giao thông khiến một cô giáo mầm non ở tỉnh Quảng Trị tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô tải gây tai nạn điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 18/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ai Can (41 tuổi, trú xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ làm cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra theo quy định pháp luật.

Ai Can bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, lúc 18h38 ngày 17/7, tài xế Ai Can điều khiển ô tô tải mang biển số 74C-122.69 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng Cam Lộ - Đông Hà (Quảng Trị).

Khi đến km 8+780 trên Quốc lộ 9 (ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 9 - tuyến tránh nam Đông Hà - tỉnh lộ 585C), xe tải chuyển hướng sang phải, xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 74G1-056.xx do chị Nguyễn Thị Ngọc Đ. (42 tuổi, trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, giáo viên mầm non) điều khiển phía trước cùng chiều.

Chiếc xe máy của cô giáo nằm lại hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn khiến chị Đ. tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đêm tối, trời mưa, ít người và phương tiện lưu thông, không có nhân chứng trực tiếp. Đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, coi thường tính mạng người khác.

Ngay trong đêm, Công an huyện Cam Lộ đã triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy xét dấu vết đối tượng.

Sau 2 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Ai Can cùng phương tiện tại khu vực cách hiện trường tai nạn khoảng 4km.

