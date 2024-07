Hiện các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Châu Thành đã tiến hành công tác khám nghiệm, tiến hành các bước điều tra.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 11h ngày 18-7, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) nhận tin báo của người dân phát hiện một tử thi giới tính nam trôi trên sông Ba Lai (thuộc thủy phận xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Tại hiện trường, thi thể là nam giới mặc áo thun.

Công an thông báo ai có thân nhân của nạn nhân trên thì liên hệ đến Công an huyện Châu Thành hoặc Công an địa phương nơi gần nhất để giải quyết.

Tử thi giới tính nam trôi trên sông Ba Lai - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ 4 thi thể trôi sông.