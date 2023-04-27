Cuộc hội ngộ của những đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam

Ông Mai Văn Phơn, 68 tuổi, ngồi lặng lẽ trong lễ kỷ niệm ở Bệnh viện Từ Dũ sáng 27/4. Cách đây đúng 25 năm, tại nơi này, các bác sĩ đã chạy ra ôm chầm lấy ông khi người vợ đậu thai từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 27/4, hàng chục gia đình có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã tụ hội về Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) tham dự buổi lễ đặc biệt. Đây là lễ kỷ niệm 25 năm ngày 3 em bé đầu tiên ở Việt Nam chào đời nhờ kỹ thuật này.

Suốt 9 tháng sau đó, vợ ông Phơn sống ở viện gần như suốt thai kỳ. Hành trình vất vả đến tận ngày sinh con. Theo dự kiến, ca mổ này xếp thứ hai nhưng đột nhiên người mẹ có dấu hiệu suy tim, thai bị nhau quấn cổ hai vòng. Giáo sư Ngọc Phượng gọi ông lên báo tình hình và nói, phải mổ gấp để cứu cả mẹ và con. Và như vậy, Mai Quốc Bảo là cậu bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam vào lúc 2h45 ngày 30/4/1998.

Vợ chồng ông Phơn kết hôn từ năm 1983. Suốt 15 năm, họ chạy chữa khắp nơi, ai chỉ ở đâu cũng đi, thuốc thang nào cũng uống. Tiền bạc, thời gian, công sức không thể kể hết để mong có con. Ông Phơn chia sẻ: “Khó nói nhất là chuyện tình cảm gia đình. Bao năm hai vợ chồng đi làm về cứ ngồi nhìn nhau… Vì vậy, dù ít hy vọng nhưng chúng tôi vẫn quyết làm. Ngay lần chuyển phôi đầu tiên, vợ tôi đã đậu thai. Tôi không bao giờ quên, bác sĩ chạy ra hỏi tôi có phải Mai Văn Phơn không. Tôi vâng, mọi người ùa ra ôm chầm lấy mình, còn mình thì mừng muốn xỉu".

Lưu Tuyết Trân, Mai Quốc Bảo tròn 25 tuổi - Ảnh: Zing

Bà Trần Thị Bạch Tuyết (58 tuổi, Tiền Giang) là mẹ của Tuyết Trân. Sau 5 năm kết hôn nhưng không có thai, vợ chồng bà nhờ một cơ duyên đã đăng ký thụ tinh ống nghiệm. Gần một tháng sau, bà được chọn thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới nhất ở Việt Nam bấy giờ. Biết có đau đớn và nguy cơ thất bại, nhưng đây cũng là cơ hội rất hiếm hoi.

Chi phí thụ tinh ống nghiệm cũng là một khó khăn khi chồng bà là công chức, bà là nội trợ. Nhưng bước qua tất cả, bà may mắn đậu thai ngay lần đầu thực hiện IVF.

Tuyết Trân chào đời ngày 30/4/1998, hơn một năm sau em mồ côi cha. Bà Tuyết mất đi điểm tựa vững chắc, vất vả kiếm sống. Sau vài năm, bà xin vào công sở làm việc ổn định hơn và nuôi dạy Trân nên người.

“Bao nhiêu năm chỉ có hai mẹ con, mẹ dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho em. Mẹ càng cưng chiều, em càng muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Em không TP.HCM học đại học mà chọn ở Tiền Giang, rồi đi làm gần nhà để chăm lo cho mẹ nhiều nhất. Tôi chỉ mong con ăn học thành tài, có ích cho xã hội”, bà Tuyết chia sẻ trong lễ kỷ niệm 25 năm kỷ niệm ngày ra đời 3 em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ca IVF đầu tiên, Bệnh viện Từ Dũ, sáng 27/4 - Ảnh: VNExpress

Bác sĩ Tạ Thị Chung, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng trong buổi hội ngộ sáng nay - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VNExpress, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, người tiên phong của ngành điều trị hiếm muộn tại Việt Nam, góp công lớn trong sự ra đời của ba đứa trẻ IVF đầu tiên. Bà nói rằng mỗi khi nhớ đến cảnh ba Tuyết Trân chắp tay vái lạy sau khi con ra đời, đều không kiềm được nước mắt. 30 năm trước, nhiều gia đình tan vỡ vì hiếm muộn. Theo bác sĩ Phượng, khi biết thế giới có kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, bà cùng các cộng sự cố gắng thành lập một khoa để hỗ trợ sinh sản, nghiên cứu thực hiện kỹ thuật này. 5 năm sau, những đứa trẻ đầu tiên chào đời.

Đồng hành cùng bác sĩ Phượng là Thầy thuốc nhân dân Tạ Thị Chung, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Hai người phụ nữ đã lên Sở Y tế, UBND - HĐND TP.HCM, ra Bộ Y tế để được giấy phép thực hiện thụ tinh ống nghiệm.

Ba em bé Lưu Tuyết Trân, Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy ra đời năm 1998 là những thành quả đầu tiên, mở ra hy vọng cho hàng triệu người hiếm muộn tại nước ta.