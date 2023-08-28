Cụ bà 87 tuổi ở Lâm Đồng đi lạc hơn 700km đến Huế được tặng vé để về quê 

Đời sống 28/08/2023 22:11

Một cụ bà 87 tuổi quê ở huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đi lạc đến huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, cách nhà hơn 700km đã được các chiến sĩ công an mua vé xe cho cụ về quê.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 28-8, thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết cụ bà Trần Thị H. (87 tuổi, quê ở Lâm Đồng) đã về nhà an toàn.

Trước đó công an huyện tiếp nhận thông tin từ người dân địa phương về trường hợp của một cụ bà có dấu hiệu đi lạc đến địa phương. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã cử người đến chăm sóc cụ, đồng thời cố gắng khai thác thông tin về cụ bà như họ tên, chỗ ở, thân nhân.

Cụ bà 87 tuổi ở Lâm Đồng đi lạc hơn 700km đến Huế được tặng vé để về quê  - Ảnh 1
Cụ Trần Thị H. đi lạc được Công an huyện Phú Lộc giúp đỡ. Ảnh Tuổi Trẻ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện cụ bà bị mất một số đồ đạc như điện thoại, tiền và có dấu hiệu bị suy giảm trí nhớ do tuổi già.

Báo Tiền Phong đưa tin, qua xác minh, Công an huyện Phú Lộc đã liên hệ với Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), qua đó làm rõ nhân thân, nơi ở của cụ bà tại thôn Suối Thông C2, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Sau đó, Công an huyện Phú Lộc đã mua vé xe khách tuyến Huế - Lâm Đồng cho bà cụ về lại nhà ở Lâm Đồng. Mặt khác, Công an huyện Phú Lộc còn nhờ phía nhà xe hỗ trợ, giúp đỡ bà cụ trong suốt chặng đường về nhà dài gần 800km.

Sau khi về đến nơi, người thân cụ bà đã gọi điện báo cho Công an huyện Phú Lộc biết cụ đã về nhà an toàn, sức khỏe tốt và cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hành động đẹp của các chiến sĩ công an xứ Huế.

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