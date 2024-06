Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ : Sáng 20-6, đại úy Trần Hoài An, phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi (người lao vào khống chế hung thủ gây ra vụ truy sát cả nhà), vẫn túc trực, động viên gia đình vượt qua nỗi đau và cùng người làng lo tang lễ cho anh Lê Hồng T. (45 tuổi) và chị Phạm Thị Ph. (42 tuổi).

Giây phút lao vào khống chế Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, nơi cư trú và chỗ ở hiện nay tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), đại úy An bất chấp nguy hiểm, bởi anh xác định hung thủ đang cầm dao, rất manh động, có thể gây nguy hiểm cho người khác.

Ông Võ Toán, công an viên thôn 4, xã Nghĩa Dõng, là người đầu tiên bước vào nhà, phát hiện thi thể chị P. và hai cháu Lê Hồng Nh.Y. (6 tuổi), Lê Hồng Ch.Ng. (4 tuổi) đang nằm thoi thóp với nhiều vết đâm khắp cơ thể.

Ông Toán kể: "Lúc đó là hơn 6h10, tôi nghe điện thoại của một người dân trong thôn, báo có vụ án giết người ở nhà anh T., tôi lập tức chạy đến. Lúc đó là 6h15, bà con đã phá cổng, nhưng vì hiện trường rất rùng rợn, máu khắp nơi nên chẳng ai bước vào bên trong".

Lập tức ông Toán điện thoại cho đại úy An và tiến vào, phát hiện chị P. đã tử vong, hai cháu nhỏ vẫn còn sống. Ông Toán điện thoại cho 115, nhưng người dân sợ muộn đã gọi cho một người cháu trong thôn có ô tô đến. Ông Toán ôm cháu N., người hàng xóm ôm cháu Y. đưa lên đi cấp cứu.

Anh An kể: "Nghe điện thoại là tôi mặc vội quân phục, quần vẫn ống trên ống dưới chạy thẳng đến hiện trường. Thật sự cũng không nghĩ vụ án kinh hoàng đến vậy".

"Tôi chỉ nghĩ phải khống chế hung thủ sớm nhất"

Đại úy An phân công nhiệm vụ cho công an và dân quân có mặt, người giúp đỡ nạn nhân, người truy vết, tìm hung thủ. Đồng thời báo cáo vụ án cho lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Trưa cùng ngày, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã đến viếng tang. Sau lời động viên gia đình và trao đổi hướng chăm sóc cháu Y. và N., bà Vân đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an cơ sở đã kịp thời có mặt, bắt nhanh kẻ gây án.

Kể với bí thư Tỉnh ủy, đại úy An bảo lúc truy vết, phát hiện Thuyết lẩn trốn ngoài vườn nhà anh T., anh An phân công 5 cán bộ công an xã và 4 cán bộ công an xã bán chuyên trách chia làm 2 mũi vừa vây ráp vừa vận động, tuyên truyền.

Đại úy An lao vào tóm gọn hung thủ (Ảnh: PLVN)

"Lúc này có anh em hình sự thành phố dày dạn kinh nghiệm vận động hung thủ bỏ dao xuống. Nhưng Thuyết vẫn cầm dao, tự đâm, cắt vào cổ mình và có những lời lẽ mất kiểm soát. Tôi nhận định hung thủ manh động, để lâu sẽ nguy hiểm cho người dân và lực lượng truy bắt. Nên lúc Thuyết mất cảnh giác, hạ tay xuống, tôi lao từ phía sao đến ôm chặt, khống chế Thuyết", đại úy An kể.

Anh An kể lúc đó không nghĩ nhiều đến sự nguy hiểm của bản thân, chỉ nghĩ phải khống chế hung thủ sớm nhất, tránh rủi ro cho mọi người.

Nghe kể lại hành động của đại úy An, bà Quỳnh Vân - bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - đã gửi lời động viên, khen ngợi sự mưu trí, dũng cảm và mong công an cơ sở tiếp tục là chỗ dựa tin tưởng của người dân, khi nào có nguy hiểm người dân lập tức liên hệ. Như vụ án này, sự xuất hiện của công an thôn, xã là rất kịp thời.

"Tôi mong anh em luôn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của người Công an nhân dân. Sự gắn bó mật thiết quân - dân ở cơ sở có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm an ninh trật tự", bà Vân nói.