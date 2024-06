Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: "Tôi chỉ xem những vụ án như này trên tivi, không ngờ lại xảy ra với hàng xóm của mình. Vợ anh T. bị đâm chết rất hiền, chưa từng to tiếng với xóm làng", bà Trương Thị Ngọc Quỳnh (hàng xóm) nói.

10 năm nay không thấy tranh chấp đất đai hay cãi vã gì

Theo người dân địa phương, anh Lê Hồng T. (45 tuổi) và chị Phạm Thị Ph. (42 tuổi) sinh sống trong căn nhà và mảnh vườn xảy ra vụ án mạng từ rất lâu. Trước kia còn có cha mẹ anh T. sống cùng. Cách đây 3 năm, mẹ anh T. qua đời, năm 2023 cha anh T. cũng mất.

Gia đình anh T. được hàng xóm đánh giá rất hiền lành. Có người lớn lên từ bé với anh T. cũng nói chưa từng thấy anh cãi nhau với ai bao giờ. Hằng ngày anh T. lên trung tâm TP Quảng Ngãi sửa xe máy tại một cửa hàng ở đường Quang Trung. Chị P. ở nhà làm nông và nuôi hai con nhỏ mới 6 tuổi và 4 tuổi.

Hay tin Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra nghi phạm gây ra vụ thảm án là anh em chú bác ruột với anh T. và nguyên nhân thảm sát cả gia đình để trả thù vì mâu thuẫn đất đai, người dân trong khu vực vẫn không tin, bởi cả chục năm qua chưa từng thấy có vụ cãi vã nào giữa gia đình anh T. với họ hàng hay bất kỳ ai.

Ngôi nhà nơi vợ chồng nạn nhân sinh sống (Ảnh: Tuổi Trẻ)

"Thật khó tin, mâu thuẫn đất đai nếu có thì từ đời nào rồi. Chứ cả chục năm qua gia đình anh T. sống bình yên lắm. Tôi ở đối diện nhà anh T. cũng chưa từng nghe cãi nhau vì đất đai", anh Tuấn (hàng xóm) nói.

Theo ghi nhận, khu vườn nhà anh T. rất rộng. Người dân cho biết trước đây khu vườn còn rộng hơn, nhưng sau này đã chia cho nhiều người thân trong gia đình. Xung quanh họ hàng sống với nhau rất vui vẻ.

Nghi phạm Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, nơi cư trú và chỗ ở hiện nay tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) có quan hệ chú bác ruột với anh T. nên bà con quanh xóm không biết.

Một số người lớn tuổi chỉ nhớ ông Thuyết từng sinh sống gần đó nhưng đã rời quê từ rất lâu, cũng không thấy trở về làng. Vì thế không ai hiểu vì sao giờ lại có chuyện tranh chấp đất đai, mâu thuẫn lớn đến mức ra tay giết cả nhà anh T..

Ông Nguyễn Tấn Hải (hàng xóm) nói: "Tôi chẳng biết mâu thuẫn từ đâu ra. Nhưng có thì cũng là máu mủ, sao lại ra tay tàn độc đến vậy. Vụ án ập xuống, mà chẳng ai hình dung lại xảy ra ở vùng quê này".

Tiếng thét cuối cùng của người cha đã cứu hai con

Chị Quỳnh, chủ quán cà phê và đồ ăn sáng ngay cạnh khu vườn nhà anh T., nhớ lại khoảng 6h sáng, người làng tập trung ăn sáng, uống cà phê. Lúc này bỗng nghe tiếng hét. Nhiều người đàn ông nói "Có chuyện gì mà thằng T. hét to vậy".

Chị Quỳnh nhớ lúc đó là 6h08 sáng. Nhiều người đứng dậy chạy về phía nhà anh T.. Anh Thuận (hàng xóm) là người đầu tiên trèo bờ rào, cố bước vào phía trong nhà nhưng cửa khóa trái.

Thế là anh cùng nhiều người vòng ra sau nhà. Lúc này mới phát hiện thi thể anh T. ở ngoài vườn, trên người vẫn còn một con dao cắm sâu.

Đi từ phía cửa sau bước vào ngôi nhà, một cảnh tượng kinh hoàng, vết máu phủ khắp nơi. Dù rất lo sợ, nhưng người làng vẫn lao vào trong nhà và phát hiện chị P. (vợ anh T.) nằm bên vũng máu trước cửa phòng vệ sinh cạnh nhà bếp.

Bên cạnh, hai con chị P. là cháu Y. (6 tuổi) và cháu N. (4 tuổi) bị nhiều vết đâm nhưng còn tỉnh. "Lúc này mọi người mới nói trước mắt cứu hai cháu bé. Gọi xe cấp cứu sợ không kịp, nên tôi gọi cho thằng cháu trong xóm có ô tô đến chở hai đứa nhỏ đi nhanh nhất có thể. May sao hai đứa đều qua cơn nguy kịch", một nhân chứng kể.

Khi nghe cháu Y. bị đâm 9 nhát, cháu N. bị đâm 6 nhát, ai cũng rùng mình. Mọi người bảo nếu không có tiếng hét cuối cùng của anh T. có lẽ hai cháu cũng đã bị hung thủ quay trở vào nhà sát hại. Bởi lúc mọi người nhảy vào nhà vẫn còn thấy nghi phạm Thuyết đang cầm dao, thấy người dân đông mới bỏ chạy.

"Chỉ vài phút sau công an có mặt, khi lực lượng chức năng quần ngoài vườn thì phát hiện Thuyết đang nấp, trên tay vẫn còn một con dao. Mọi người vây lấy, và khi công an yêu cầu Thuyết bỏ dao, đầu hàng, một công an phía sau bất ngờ lao đến quật ngã, mọi người lao đến hỗ trợ khống chế", anh Tuấn kể.