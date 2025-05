Công an Đồng Nai “đột kích”, bắt quả tang và thu giữ gần 300 tấn phân bón giả

Theo báo Tiền Phong, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Mai Xuân Tưởng (33 tuổi), Mai Văn Đức (31 tuổi là em trai của Tưởng) ngụ tại tỉnh Ninh Bình và Quảng Tấn Hưng (32 tuổi) quê TPHCM để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đối tượng Mai Xuân Tưởng. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 26/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt quả tang Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK An Phúc Khang (Công ty An Phúc Khang), địa chỉ trụ sở chính tại phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chi nhánh tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom do Mai Xuân Tưởng làm Giám đốc có hành sản xuất phân bón giả.