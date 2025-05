Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 30/5, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe bồn va chạm xe máy làm một cô gái tử vong, xảy ra trên quốc lộ 13, phường Bình Hòa (TP Thuận An).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Khoảng 12h cùng ngày, xe bồn trộn bê tông biển số 61CD-000xx do nam tài xế lái trên đường Bùi Hữu Nghĩa, theo hướng từ khu công nghiệp VSIP ra quốc lộ 13. Khi phương tiện ra đến quốc lộ 13, tài xế cho xe rẽ phải để đi về hướng TP Thủ Dầu Một. Trong lúc tài xế đánh lái ôm cua đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 59K1-139xx do chị L.T.D. (25 tuổi, quê Bạc Liêu) cầm lái.