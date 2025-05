Công an công bố hình ảnh hơn 17 tấn gạo ST25 giả bị bán ra thị trường

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Ánh Tuyết khai, do nhận thấy người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng gạo ST25 Lúa - Tôm mang nhãn hiệu Gạo Ông Cua, Tuyết đã bắt tay với Nguyễn Thị Bình lên kế hoạch trục lợi.

Theo thông tin từ VietNamNet, công an TP Hà Nội vừa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1969, chủ cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ, số 248 đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, chủ cửa hàng Gạo Tâm Bình, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng trú tại xã Đức Giang, chuyên kinh doanh bao bì) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, theo đó, vỏ bao bì giả được Nguyễn Thị Bình mua từ Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc, là những người kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Các bị can không tích trữ sẵn, chỉ khi nào có khách đặt hàng số lượng lớn mới nhập gạo và bao bì về để đóng gói.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Công an xác định đến thời điểm bị bắt, tổng lượng gạo ST25 Lúa - Tôm giả do Phạm Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Bình đã bán ra thị trường lên đến 17,3 tấn, với giá bán gấp đôi để thu lợi bất chính. Nhóm bị can đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.