Cao Bằng: Thu giữ hơn 5,5 tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, trị giá gần 200 triệu đồng

Theo thông tin từ VOV.VN, thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, ngày 26/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và môi trường, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn lậu số lượng lớn nguyên liệu thuốc lá.

Đối tượng bị bắt giữ là N.T.T.H. (sinh năm 1980, trú tại tổ 2, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

N.T.T.H. bị bắt giữ do buôn lậu hơn 5,5 tấn nguyên liệu thuốc lá - Ảnh: VOV.VN

Theo thông tin từ báo Lao Động, theo điều tra ban đầu, H. đã thuê người dân tại xóm Nhỉ Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng mua và vận chuyển 5.572,5kg lá thuốc lá sấy khô từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ kiếm lời. Giá trị lô hàng ước tính gần 200 triệu đồng.

Lượng lớn nguyên liệu thuốc lá này được H. cất giấu để chờ tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi buôn lậu cùng với những người liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

