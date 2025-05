Theo thông tin từ báo Dân Trí, người con trai gói thi thể mẹ, vứt ra đường được xác định là Nguyễn Ngọc C. (27 tuổi) sau khi hợp tác với cơ quan điều tra đã trở lại công việc thường ngày, là nhân viên bảo vệ cho một bệnh viện gần nhà.

Anh C. cho biết sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đồn đoán anh C. hại chết mẹ rồi đem thi thể bà để ngoài đường. Tuy nhiên, anh C. khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật, nếu bản thân làm ra chuyện sai trái thì đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.