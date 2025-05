Theo VOV đưa tin, ngày 30/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển hơn 180 con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đi tiêu thụ.

Xe tải do tài xế Phú điều khiển, chở 180 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: VOV.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28/5, trong lúc tuần tra tại Km 566+600 trên tuyến đường tránh thị xã Kỳ Anh (đoạn qua thôn Tả Tấn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), tổ công tác thuộc lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 37H-024.39 do Lê Xuân Phú (sinh năm 1990, trú tại Nghệ An) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Theo VNExpress, lực lượng chức năng ghi nhận xe tải chở 180 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 18 tấn. Tài xế Lê Xuân Phú không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, khai được ông Kiều Đức Lạng, trú Hà Nội, thuê chở số gia súc trên đưa vào tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.