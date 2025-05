Kiểm tra đột xuất một xe tải, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 9 con lợn đã chết, bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc), Công an xã Lãng Công tiến hành kiểm tra ô tô BKS 88C-25659 do ông Nguyễn Tiến Hùng (trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô) làm chủ.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 9 con lợn đã chết, tổng trọng lượng hơn 1 tấn. "Toàn bộ số lợn vận chuyển trên xe đã chết, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn sử dụng", quản lý thị trường Vĩnh Phúc cho hay.

Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Thắm (42 tuổi, trú tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô) không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Đội Quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Thắm về hành vi vận chuyển động vật chết để kinh doanh.

Số lợn chết được vận chuyển trên xe tải - Ảnh: Báo Giáo dục và thời đại

Theo thông tin từ báo Dân trí, Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc vừa chủ trì kiểm tra Hộ kinh doanh Vũ Văn Bình (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) phát hiện 408kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Số hàng hóa trên gồm trứng gà non đông lạnh loại 500g/gói, trứng gà non đông lạnh loại 1kg/gói; 1.050 chiếc đùi gà đông lạnh, 30 con gà nguyên con đông lạnh loại 1.5kg/con, hơn 5.400 chiếc đùi gà đông lạnh, 65kg hạt trân châu loại 1kg/gói.

Quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để xử lý theo quy định pháp luật.

