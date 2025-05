Ngày 26/5, Tổ địa bàn quận Bình Thạnh, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 2 lấy lời khai N.N.C (SN 1998, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh) để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N.T.C.T. (SN 1962, mẹ của C.).

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 26/5, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ được quấn trong chăn vứt trên đường hẻm ở quận Bình Thạnh. Cụ thể, sáng 25/5, người dân thấy đống chăn, mền được vứt trong con hẻm Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh. Họ đến kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể người phụ nữ. Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, xác định thi thể là bà N.T.C.T. (SN 1962, ngụ quận Bình Thạnh). Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện người vứt thi thể là anh N.N.C. (con trai bà T.). Người con ôm thi thể mẹ bỏ ra đường - Ảnh: Báo Dân trí Tại cơ quan điều tra, C. khai sống cùng mẹ là bà T. trong căn nhà trong hẻm. Bà T. bị bệnh phổi nhiều năm nay. C. làm bảo vệ tại một bệnh viện mưu sinh và kiếm tiền thuốc thang cho bà T. Tối 24/5, C. đi làm về thì thấy bà T. đã tử vong nên hoảng hốt. Vì không biết xử lý như thế nào nên C. đã gói bà vào chăn rồi khiêng ra đầu hẻm bỏ. Sau khi thực hiện xong hành vi, C. vẫn đến bệnh viện làm việc bình thường. Khu vực phát hiện thi thể là bãi đất nơi người dân hay bỏ rác - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Dân trí, nhà chức trách xác định bà T. tử vong do bệnh lý. Con trai bà T. là nhân viên bảo vệ của một bệnh viện, khi đi làm về phát hiện mẹ đã tử vong. Do bà T. bệnh một thời gian dài, gia đình kiệt quệ kinh tế và người con có biểu hiện không bình thường, anh ta đã quấn thi thể mẹ bỏ ra đường. Lực lượng chức năng địa phương đang vận động tiền để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người chết.