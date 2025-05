Tang lễ đẫm nước mắt của bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn: Người cha tiết lộ dòng tin nhắn cuối cùng của con gái

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 25/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thi thể em Nguyễn Thị Kim Ngân (10 tuổi) được tìm thấy tại khu vực sông Đồng Nai, đoạn qua cầu An Hảo, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Vị trí phát hiện nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5 km. Thi thể bé gái đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.