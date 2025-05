Danh tính bất ngờ về kẻ phóng hỏa khiến 4 ngôi nhà cháy rụi ở Bắc Giang

Ngày 26/5, Tổ địa bàn quận Bình Thạnh, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 2 lấy lời khai N.N.C (SN 1998, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh) để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N.T.C.T. (SN 1962, mẹ của C.).