Cô gái 18 tuổi bị gã đàn ông quen qua mạng lừa bán cho 'động' massage với giá 11 triệu đồng

Đời sống 04/07/2023 20:12

Chiều 4/7, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Long An phá đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều ngày 4/7, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Long An phá đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi bất chính. Theo đó, thượng tá Phạm Thành Trung - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - cho biết đồn đã khởi tố vụ án mua bán người, đồng thời tiến hành bàn giao hồ sơ và 7 (ở Hà Nội, Quảng Ngãi, Đồng Nai) người đã bị bắt giữ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cô gái 18 tuổi bị gã đàn ông quen qua mạng lừa bán cho 'động' massage với giá 11 triệu đồng - Ảnh 1
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, cô gái N.N.K.N. (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) lên mạng tìm việc làm có thu nhập cao. Qua mạng, một người đàn ông tự giới thiệu quê ở Bến Tre, có thể giúp cô gái này.

Không như lời hứa, cô gái bị gã trai quen qua mạng bán cho chủ quán massage với giá 11 triệu đồng. Hai người đàn ông ở Đồng Nai đứng ra mua lại cô gái với lời hứa sẽ mua điện thoại, tìm việc ở bên kia biên giới giúp.

Khi cô gái được đưa qua biên giới tiếp giáp giữa xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) với xã Sôm Rông, huyện Chantrea (tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia), lực lượng chức năng đã kịp giải cứu.

Cô gái 18 tuổi bị gã đàn ông quen qua mạng lừa bán cho 'động' massage với giá 11 triệu đồng - Ảnh 2
Hoàng, Đạt, Trứ và nạn nhân N. tại đồn biên phòng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 13h40 ngày 26/6 tại khu vực cách đường biên giới 400m thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tổ công tác của đồn phát hiện, bắt giữ Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang dùng xe hơi chở N. ( tìm cách qua Campuchia.

Qua đấu tranh, Hoàng, Đạt, Trứ thừa nhận đang chở N. sang Campuchia bán cho một công ty với giá 18 triệu đồng.

Sau đó, đồn biên phòng đã xác lập chuyên án và tiếp tục điều tra, bắt giữ thêm 4 người gồm Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Tại cơ quan côn an, nhóm người liên quan khai nhận họ đã kết nối nhau qua mạng. Sau khi lựa chọn các cô gái có vóc dáng, gương mặt ưa nhìn và tuổi đời còn trẻ, chúng sẽ bán sang Campuchia với giá từ 30 triệu đồng trở lên.

Hiện tại, N. đã được người thân đến đón về gia đình. 

 

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