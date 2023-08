Cô gái 18 tuổi bị gã đàn ông quen qua mạng lừa bán cho 'động' massage với giá 11 triệu đồng

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều ngày 4/7, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Long An phá đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi bất chính. Theo đó, thượng tá Phạm Thành Trung - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - cho biết đồn đã khởi tố vụ án mua bán người, đồng thời tiến hành bàn giao hồ sơ và 7 (ở Hà Nội, Quảng Ngãi, Đồng Nai) người đã bị bắt giữ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, cô gái N.N.K.N. (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) lên mạng tìm việc làm có thu nhập cao. Qua mạng, một người đàn ông tự giới thiệu quê ở Bến Tre, có thể giúp cô gái này.