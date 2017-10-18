Clip sốc: Nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học về

Đời sống 18/10/2017 20:57

Clip ngắn ghi lại cảnh nữ sinh lớp 9 bị xe tải chèn lên người tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn khiến người xem vô cùng xót xa.

Tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 17/10, tại ngã ba Hoàng Văn Thái - Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Nữ sinh chạy xe đạp điện bị xe tải cán tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Clip ngắn ghi lại cảnh nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong

Theo Trí Thức Trẻ, nạn nhân tên Nguyễn Thị Như Vy (14 tuổi, ngụ tại Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), hiện đang là học sinh lớp 9 Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hòa Minh).

Clip sốc: Nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học về - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán qua người tử vong - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BKS 43C-097... (chưa rõ tên tài xế) đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng. Khi rẽ vào đường Hoàng Văn Thái thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Vy điều khiển.

Hậu quả, em Vy bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Clip sốc: Nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học về - Ảnh 2
Chiếc xe đạp điện của nạn nhân bị biến dạng sau tai nạn - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Rất nhiều người dân tập trung tại hiện trường để theo dõi sự việc khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và giải tán đám đông, điều tiết giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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