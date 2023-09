Hoa ly là một loại hoa rất phổ biến vào dịp Tết (chỉ sau hoa đào). Ly cũng có rất nhiều loại như ly hồng, ly vàng, ly trắng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu cách cắm hoa ly ngày Tết qua bài viết dưới đây!

Chuyên mục Tết 2020: Cách cắm hoa ly ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách cắm hoa ly

Đầu tiên, bạn phải biết cách chọn hoa ly đẹp: Hoa nên được mua vào sáng sớm, là hoa tươi và đẹp mới được cắt. Bạn chọn cành ly có cả bông cả nụ. Bông búp nụ to dài, mập mạp. Bông đã nở, chỉ nở vừa chứ không nên nở to quá nhanh tàn. Cành hoa chọn loại thân to, lá xanh, thân hoa mà khỏe sẽ giúp hấp thụ nước tốt hoa lâu tàn hơn. Nếu có ly Đà Lạt bạn nên chọn, loại ly này thơm và có màu sắc tươi tắn hơn. Nếu bạn chọn theo phong thuỷ, nên chọn những loại hoa ly có số tai lẻ, số lẻ sẽ sinh sôi nảy nở.