Chuyên mục Tết 2020: Cách cắm hoa ly ngày Tết

Cách cắm hoa ly ngày Tết là điều được rất nhiều chị em quan tâm, vì không phải ai cũng có thể cắm hoa đẹp. Hãy tham khảo những cách cắm hoa trong bài viết này!
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Hoa ly là một loại hoa rất phổ biến vào dịp Tết (chỉ sau hoa đào). Ly cũng có rất nhiều loại như ly hồng, ly vàng, ly trắng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu cách cắm hoa ly ngày Tết qua bài viết dưới đây!
Hướng dẫn cách cắm hoa ly
Đầu tiên, bạn phải biết cách chọn hoa ly đẹp: Hoa nên được mua vào sáng sớm, là hoa tươi và đẹp mới được cắt. Bạn chọn cành ly có cả bông cả nụ. Bông búp nụ to dài, mập mạp. Bông đã nở, chỉ nở vừa chứ không nên nở to quá nhanh tàn. Cành hoa chọn loại thân to, lá xanh, thân hoa mà khỏe sẽ giúp hấp thụ nước tốt hoa lâu tàn hơn. Nếu có ly Đà Lạt bạn nên chọn, loại ly này thơm và có màu sắc tươi tắn hơn. Nếu bạn chọn theo phong thuỷ, nên chọn những loại hoa ly có số tai lẻ, số lẻ sẽ sinh sôi nảy nở.
- Cách cắm hoa ly truyền thống
Nguyên liệu: 8 – 10 cành hoa ly, mỗi cành cao khoảng 50 – 60cm và một lọ thuỷ tinh cao từ 20 – 30cm, kéo cắt.
Cách làm:
- Cắt tỉa các lá sát phần gốc, bỏ đi những cánh hoa dập nát. Phần gốc cắt vát 45 độ để thẩm thấu giúp hoa tươi lâu hơn.
- Đổ nước bằng 1/3 chiều cao của lọ sau khi cắm chéo các bông hoa.
- Cắm hoa ly chéo bình lượt lượt cho đến khi hết hoa, cố gắng chỉnh lại cho cân đối.
- Cách cắm hoa ly đẹp ngày tết
Hoa ly ngày tết có thể cắm thành lẵng để bàn trông rất rực rỡ, mặc dù cách cắm hơi cầu kỳ một chút nhưng không hề khó.
Nguyên liệu: 8 cành hoa ly (1-2 màu khác nhau cho thêm sinh động), các loại hoa và lá trang trí khác; mút xốp và khay cắm hoa.
Cách làm:
- Mút xốp ngâm nước, sau đó cắt tạo hình rồi cho vào bình cắm, cắm lá cọ xung quanh miệng bình để làm nên trang trí cho hoa.
- Cắt tỉa cẩn thận những phần lá sát gốc hoa để không làm rối bình.
- Chọn cành ly to và mập mạp nhất (bao gồm cả búp cả nụ), cắm vào chính giữa để làm hoa trung tâm.
- Cắm tiếp những cành hoa còn lại ở xung quanh với thứ tự thấp dần.
- Khi đã hình thành dáng hoa cơ bản, bạn điểm thêm những bông hoa trang trí khác cho sinh động, đan xen một cách khéo léo để mật độ không quá tày và tạo thành hình khối rõ nét hơn.
- Dùng bình xịt phun nước để hoa tươi hơn vào mỗi sáng sớm.
Một số cách cắm hoa ly khác
- Cắm hoa ly dáng hình tam giác nhọn, bình hoa hình trụ thanh cao tỏa sáng.
- Cắm hoa ly kết hợp với hoa loa kèn, trang trí bằng lá dứa đựng trong bình thuỷ tinh, rất tinh tế, đẹp mắt.
- Kiểu cắm hoa ly trắng truyền thống.
- Cách cắm hoa ly theo kiểu “vạn tuế”.
- Cắm 6 bông hoa ly vàng trong chiếc bình bầu tròn.
- Cắm hoa ly độc đáo trang trí trong 1 không gian xanh.
- Cắm hoa ly thành lẵng để trong phòng hội nghị hay phòng họp.
Những tips giúp hoa ly tươi lâu hơn
Ngoài việc học cách cắm bình hoa ly đẹp, bạn cũng cần phải lưu ý một số điểm sau để thành quả của mình dùng được lâu hơn. Thông thường, hoa ly sẽ giữ được khoảng 10 ngày hoặc lâu hơn sau khi cắm:
- Cắt tỉa gọn gàng những phần cành ly trước khi cắm để lá không bị ngập úng trong nước, nước dễ nhiễm nấm khiến hoa nhanh tàn.
- Chăm chỉ thay nước khoảng 1-2 ngày mỗi lần.
- Bạn không để hoa ở nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp, cần phải để ở nơi thoáng mát, ánh sáng chan hoà vừa đủ.
- Để giúp hoa tươi lâu hơn, bạn có thể cho thêm 1-2 thìa nước cốt chanh hoặc giã nhỏ 1 viên B1 cho vào nước cắm hoa.
- Ngoài ra, ngày xưa các cụ hay dùng gốc hoa hơ dưới lửa cho đến khi khô lại thì hoa sẽ tươi lâu hơn và không có mùi hôi.
- Hoa ly cắm bình cao sẽ trưng được lâu hơn so với bình thấp.
- Chọn những bình hoa không có màu sắc cầu kỳ sẽ làm nổi bật hoa hơn.
- Hãy chọn những bông có cả hoa cả nụ để đảm bảo hoa có thể nở.
Tết sắp đến rồi! Hy vọng cách cắm hoa ly ngày Tết được mô tả trong bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn nhiều hơn.
Chúc các bạn có một cái Tết ấm áp và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu nhất của mình.