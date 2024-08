Qua quá trình khám nghiệm, nạn nhân không có dấu vết nghi vấn, ban đầu xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Theo thông tin từ VOV: Theo thông tin ban đầu, sáng 12/8, người dân ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) phát hiện có một thi thể nữ đang trôi dạt gần bờ kè kênh Chợ Gạo nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin, công an huyện phối hợp với Viện kiểm sát huyện Chợ Gạo đến hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên qua khám nghiệm, nạn nhân không có dấu vết nghi vấn, ban đầu xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: VOV)

Qua xác minh ban đầu và kết quả khám nghiệm, nạn nhân có độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, chiều cao 1,53m, màu tóc đen, dáng vóc người trung bình; toàn thân da bong tróc và đang trong giai đoạn phân hủy, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin từ báo PLO, sáng nay tại Long An người dân cũng phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Bảo Định: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 13-8, trên sông Bảo Định, đoạn gần cống Bảo Định, phường 2, TP Tân An, Long An, người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Tân An phối hợp với VKS có mặt tại hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh NMT, 28 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

