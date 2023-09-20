Chính thức khởi tố người ném bé trai xuống sông, do ghen tuông với người tình cũ ở An Giang

Đời sống 20/09/2023 20:28

Công an tỉnh An Giang chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam người đàn ông ném bé trai từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông do ghen tuông với người tình cũ.

Theo VTC News đưa tin, liên quan vụ ném cháu bé 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7m gây bức xúc trong nhân dân, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) về hành vi Giết người.

Chính thức khởi tố người ném bé trai xuống sông, do ghen tuông với người tình cũ ở An Giang - Ảnh 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và lệnh tạm giam Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, Long Xuyên) về hành vi Giết người. Ảnh: VTC News. 

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Hồng Hải khai có quan hệ tình cảm với mẹ cháu bé là T.T.V. (SN 1991, trú tại quận 7, TP.HCM) một thời gian rồi chia tay.

Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (SN 2019) nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời V. xuống nhà ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng.

Đến khoảng 10h30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi, khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) thì bất ngờ ném bé xuống sông Long Xuyên.

Chính thức khởi tố người ném bé trai xuống sông, do ghen tuông với người tình cũ ở An Giang - Ảnh 2
Khu vực cháu bé bị ném xuống sông. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Như báo Tiền Phong đưa tin trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận được điện báo của Công an thành phố Long Xuyên về việc người dân phát hiện 1 nam thanh niên đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Long Xuyên, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển ghe chở lúa từ hướng xã Mỹ Khánh ra Sông Hậu, kịp thời phát hiện cứu vớt an toàn.

Chính thức khởi tố người ném bé trai xuống sông, do ghen tuông với người tình cũ ở An Giang - Ảnh 3
Anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) cùng cha kể lại lúc cứu bé bị ném xuống sông. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Long Xuyên và các đơn vị chức năng, nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt nóng đối tượng ném cháu bé xuống sông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ truy xét nóng, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Huỳnh Hồng Hải (sinh năm 1983, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

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Theo chuyên gia, hành vi của nghi phạm không chỉ xâm phạm đến tính mạng bé mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, phẫn nộ trong dư luận trong dư luận xã hội.

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