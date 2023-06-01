Chân tướng cô gái trẻ lừa người dân chiếm đoạt 8 tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố và truy nã Hoàng Thị Tuyết (22 tuổi) về tội lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng tiền đặt cọc đất của người dân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn thành phố Móng Cái tố giác Hoàng Thị Tuyết (22 tuổi, ở TP Móng Cái) chiếm đoạt tiền thông qua việc huy động bằng hình thức hợp đồng đặt cọc mua đất. Nhận tiền xong, Tuyết bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hợp đồng giao dịch - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhập cuộc điều tra và xác định, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, Tuyết đã thỏa thuận, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc mua đất của nhiều người dân tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Sau đó, Tuyết không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, đồng thời không trả lại tiền đặt cọc mà còn bỏ trốn khỏi địa phương. Theo cảnh sát, Tuyết đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của người dân.

Theo nguồn tin từ An ninh thủ đô, ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Tuyết (22 tuổi, ở TP Móng Cái) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Thị Tuyết - Ảnh: An ninh thủ đô

Để phục vụ công tác điều tra, phòng chống tội phạm; Cơ quan điều tra đề nghị mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết những thông tin gì liên quan đến đối tượng bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Văn Hải (điện thoại: 0942050222), hoặc báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất biết để xử lý.

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