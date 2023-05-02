Chấn động: Nhận cuộc gọi từ người 'công tác tại cơ quan nhà nước', nhà hàng nhận bất ngờ

Đời sống 02/05/2023 20:52

Chiều ngày 2/5, Công an phường 4 (TP Đà Lạt) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà hàng An Mộc sau khi nghe cuộc gọi từ người tự xưng tên Hải "công tác tại cơ quan nhà nước".

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 10h ngày 30/4, lúc nhà hàng đông, chị N.T.B.H. (kế toán Nhà hàng An Mộc) nhận được một cuộc gọi từ số máy 0325565149 của một người đàn ông giới thiệu tên là Hải, đang công tác tại một cơ quan nhà nước đóng chân trên địa bàn huyện Di Linh.

Chấn động: Nhận cuộc gọi từ người 'công tác tại cơ quan nhà nước', nhà hàng nhận bất ngờ - Ảnh 1

Nhà hàng An Mộc tại Đà Lạt bị lừa 240 triệu đồng khi nhận đặt bàn qua điện thoại -

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Sau đó, ông này nói có quen với một cổ đông của nhà hàng nhưng gọi cho cổ đông này không được, nên liên hệ trực tiếp với nhà hàng để đặt phòng tiếp đoàn khách quan trọng khoảng 25 người vào buổi tối cùng ngày. Sau khi trao đổi và gửi menu chọn món ăn qua zalo, người tên Hải yêu cầu nhà hàng chuẩn bị rượu vang và phải đúng loại vang tên Twomey.

Chấn động: Nhận cuộc gọi từ người 'công tác tại cơ quan nhà nước', nhà hàng nhận bất ngờ - Ảnh 2
Người tên Hải nhắn tin thúc giục mua rượu và mua sâm theo yêu cầu - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Lúc này, nhà hàng không có sẵn loại rượu này nên đã liên hệ với một số nhà cung cấp rượu ở TP Đà Lạt nhưng vẫn không có. Sau khi được báo lại, người khách tên Hải giới thiệu đơn vị quen của anh ta có loại rượu này và đã gửi cho kế toán nhà hàng số điện thoại 0328.513.373 để liên hệ mua rượu. 

Ngay lúc này, nhân viên nhà hàng đã liên hệ với số điện thoại này và kết nối Zalo để giao dịch mua rượu. Zalo người này hiện lên tên “Cửa hàng xuất nhập khẩu”. Tiếp đó, người tên Hải gọi điện thoại nói rằng sếp anh ta cần mua sâm để làm quà tặng cho khách. 

Sau đó, nhân viên ngân hàng đề nghị anh Hải chuyển tiền để mua sâm. Ngay lập tức, người tên Hải gửi hình chụp lại giao dịch đã chuyển khoản thành công cho nhà hàng, tuy nhiên nhà hàng không thấy tin nhắn báo tài khoản có tiền.

Chấn động: Nhận cuộc gọi từ người 'công tác tại cơ quan nhà nước', nhà hàng nhận bất ngờ - Ảnh 3
Tin nhắn giao dịch ảo đối tượng chuyển cho kế toán nhà hàng - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Lúc đó do đông khách, nên nghĩ có thể mạng bị nghẽn chưa báo tin nhắn nên tin tưởng chuyển tiền cho cùng một người do anh này giới thiệu để mua sâm và rượu.

Theo nguồn tin từ báo Lâm Đồng, tổng số tiền kế toán nhà hàng đã chuyển vào số tài khoản 1023933138 mang tên Dương Ngọc Khánh (Ngân hàng Vietcombank) để mua sâm và rượu là 236.115.000 đồng cho tổng số 24 chai rượu vang và 45 hộp sâm.

Chấn động: Nhận cuộc gọi từ người 'công tác tại cơ quan nhà nước', nhà hàng nhận bất ngờ - Ảnh 4
Chứng từ kế toán đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Sau khi chuyển khoản số tiền trên, bà H liên tục gọi điện thoại hối giao hàng thì người bán hàng yêu cầu chuyển thêm 100 triệu mới lên hóa đơn. 

Sau đó, bà H khi xác định bị lừa, phía nhà hàng đã làm đơn trình báo Công an phường 4, TP Đà Lạt.

Chấn động: Nhận cuộc gọi từ người 'công tác tại cơ quan nhà nước', nhà hàng nhận bất ngờ - Ảnh 5
Đối tượng lừa đảo còn gửi cả căn cước công dân để tạo niềm tin và yêu cầu chuyển tiền - Ảnh: Báo Lâm Đồng
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Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào các chủ nhà hàng, nhiều người đã mất hàng trăm triệu vì tin lời "thượng đế"

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